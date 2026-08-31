Calcio, Coppa Italia Serie D: tutti i risultati delle squadre del girone I
E da domenica 6 settembre sarà campionato. Reggina al Granillo con il Licata
31 Agosto 2026 - 10:46 | Redazione
Si è disputato nella giornata di ieri il primo turno di Coppa Italia serie D. La Reggina ha stravinto con il PraiaTortora, crollo interno dell Nissa, il Trapani si impone contro l’Athletic Palermo.
I risultati
Sambiase-Vigor Lamezia 5-6 dcr
Reggina-Digiesse Praiatortora 7-0
Milazzo-Avola 0-1
Nissa-Nuova Igea Virtus 1-3
Modica-Enna 2-0
Athletic Palermo-Trapani 2-3
Licata-Castrumfavara 4-0
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