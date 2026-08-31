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Calcio, Coppa Italia Serie D: tutti i risultati delle squadre del girone I

E da domenica 6 settembre sarà campionato. Reggina al Granillo con il Licata

31 Agosto 2026 - 10:46 | Redazione

Reggina Cantalupa giocatori esultanza

Si è disputato nella giornata di ieri il primo turno di Coppa Italia serie D. La Reggina ha stravinto con il PraiaTortora, crollo interno dell Nissa, il Trapani si impone contro l’Athletic Palermo.

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I risultati

Sambiase-Vigor Lamezia  5-6  dcr 
Reggina-Digiesse Praiatortora  7-0
Milazzo-Avola  0-1   
Nissa-Nuova Igea Virtus   1-3

Modica-Enna  2-0
Athletic Palermo-Trapani   2-3   
Licata-Castrumfavara  4-0

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