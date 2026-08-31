Dierre Jovan Miljianic lancia la sfida: ‘Sono rimasto qui per vincere’

"Vogliamo vincere, magari il prima possibile. È presto per fare previsioni, ma la mentalità è quella giusta"

Jovan Milijanic è pronto a vivere la sua seconda stagione con la Dierre Basketball Reggio Calabria. L’esterno montenegrino, ha parlato con entusiasmo del nuovo corso della squadra, tra volti nuovi, ambizioni e un campionato che si preannuncia più lungo e competitivo.

“So che c’erano tante richieste anche da altre società, ma io mi sono trovato bene qui, quindi ho sposato un altro anno questo progetto. L’obiettivo rimane quello dell’anno scorso, che purtroppo non siamo riusciti a raggiungere, e quest’anno ci riproviamo“.

La squadra, però, è profondamente cambiata. “Siamo quasi completamente nuovi – ammette il giocatore – gli unici due rimasti siamo io e Petrovic. I giovani che stanno arrivando li vedo bene, ci stiamo allenando forte, ma c’è bisogno di tempo per unire il gruppo. All’inizio, quando la squadra è nuova, è inevitabile che serva un po’ di rodaggio“.

Milijanic ha anche espresso un primo giudizio sul nuovo allenatore Dario Lo Storto, un tecnico di grande esperienza giovanile e non solo: “Le impressioni iniziali sono buone. È una persona molto seria, si vede anche da fuori, e dentro il campo mi sto trovando molto bene con lui. Sul mio ruolo? Sono a disposizione piena della squadra e dell’allenatore, non ho ancora parlato con il coach di una posizione specifica. Vedremo“.

Quanto al campionato che sta per iniziare, l’esterno non nasconde le difficoltà: “Sarà un torneo ancora più lungo rispetto allo scorso anno. Ci sono un paio di squadre che si sono attrezzate molto bene, ma anche noi cercheremo di dare il massimo. L’obiettivo è chiaro: vogliamo vincere, magari il prima possibile. È presto per fare previsioni, ma la mentalità è quella giusta“.