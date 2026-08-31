Scuole e caldo estremo, Fillea CGIL Calabria: ‘Serve un piano straordinario per edifici sicuri e climatizzati’

Di fronte alle temperature sempre più elevate che stanno interessando la Calabria, la questione dell’apertura delle scuole non può essere affrontata soltanto come un’emergenza stagionale.

A sostenerlo è il segretario generale della Fillea CGIL Calabria, Simone Celebre, che richiama l’attenzione sulla necessità di un intervento strutturale per rendere gli edifici scolastici più sicuri, efficienti e adeguati ai cambiamenti climatici.

“Non bastano le emergenze: servono scuole sicure, efficienti, climatizzate e adeguate ai cambiamenti climatici”, afferma Celebre, chiedendo alla Regione Calabria e agli enti proprietari degli immobili scolastici di avviare una nuova stagione di investimenti.

Il rinvio delle lezioni solo una soluzione temporanea

Secondo il segretario della Fillea CGIL Calabria, qualora le condizioni climatiche dovessero rendere incompatibile la permanenza degli studenti nelle aule, sarebbe necessario valutare anche un eventuale rinvio dell’avvio delle lezioni.

“La tutela della salute di bambini, ragazzi, docenti e personale scolastico deve venire prima del calendario scolastico”, sottolinea Celebre.

Ma, precisa il sindacato, un eventuale slittamento dell’apertura rappresenterebbe soltanto una risposta temporanea.

“La vera questione è che non possiamo continuare a gestire il caldo estremo come se fosse un evento eccezionale. I cambiamenti climatici stanno modificando le nostre condizioni di vita e di lavoro e dobbiamo adeguare le nostre infrastrutture a questa nuova realtà”.

La proposta di un Piano regionale per le scuole

La Fillea CGIL Calabria propone un grande piano regionale per la riqualificazione degli edifici scolastici, coinvolgendo Regione, Comuni, Province e Città Metropolitana.

Il programma dovrebbe prevedere interventi di:

messa in sicurezza degli edifici;

efficientamento energetico;

isolamento termico;

sostituzione degli infissi;

adeguamento degli impianti;

climatizzazione e ventilazione degli ambienti;

installazione di sistemi alimentati da fonti rinnovabili;

riqualificazione degli spazi esterni con aree verdi e zone d’ombra.

“La scuola non è soltanto un luogo dove si fa lezione – evidenzia Celebre -. È anche un luogo di lavoro dove ogni giorno entrano migliaia di persone. Per questo deve garantire sicurezza, salubrità, efficienza e comfort”.

“Investire nelle scuole significa creare lavoro”

Per la Fillea CGIL, un piano di riqualificazione del patrimonio scolastico potrebbe rappresentare anche un’opportunità economica e occupazionale per la Calabria.

“Investire nelle scuole significa investire nei nostri ragazzi, ma anche creare lavoro, sostenere il settore delle costruzioni e dell’impiantistica e valorizzare imprese e professionalità che operano nel rispetto delle regole e della sicurezza”.

Secondo Celebre, la transizione energetica può diventare una leva di sviluppo, ma servono programmazione e continuità.

“Non possiamo intervenire soltanto con finanziamenti frammentari e interventi tampone. Servono una visione pluriennale e una vera politica infrastrutturale per la scuola”.

La richiesta alla Regione: convocare un tavolo

La Fillea CGIL Calabria chiede quindi alla Regione di aprire un confronto con organizzazioni sindacali ed enti interessati per costruire un Piano straordinario regionale dedicato alla sicurezza, alla riqualificazione e all’efficientamento energetico degli edifici scolastici.

“Non possiamo aspettare la prossima ondata di calore o la prossima emergenza per intervenire. La prevenzione costa meno dell’emergenza e la sicurezza non può essere affidata alla fortuna”.

L’obiettivo indicato dal sindacato è quello di arrivare a scuole “sicure d’inverno e vivibili d’estate, energeticamente efficienti, antisismiche, accessibili e adeguate ai nuovi rischi climatici”.