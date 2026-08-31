Reggina: Marchionni sulla partita, la curva, i singoli, la posizione di Domenico Girasole e Laaribi

Vittoria netta della Reggina sul PraiaTortora e prima uscita stagionale così come volev e sperava mister Marchionni. Gara certamente condizionata dall’espulsione al minuto dicoannove del difensore Popovici, ma comunque diverse sono state le indicazioni positive arrivate al tecnico: “Se in campo commetti degli errori, poi li paghi. Certo, in undici contro undici poteva andare diversamente ma per come ho visto la squadra a prescindere dalla superiorità numerica si può essere soddisfatti. Tranne i primi dieci minuti in cui abbiamo mosso la palla poco velocemente. Con il passare del tempo abbiamo aumentato il ritmo e soprattutto a sinistra sono state trovate le soluzioni giuste per mettere in difficoltà l’avversario.

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Nel corso della partita abbiamo fatto tutto quello che era necessario per vincere. A me la partita è piaciuta, ottimo atteggiamento tranne i primi minuti, anche sotto l’aspetto dell’attenzione si sono fatti passi in avanti rispetto alle amichevoli. Bene anche in fase di non possesso, squadra consapevole. L’esclusione di Domenico Girasole? Domenico fa parte della rosa e avrà le chance per giocare come tutti gli altri. Scende in campo chi mi dà più affidabilità durante la settimana, non guardo in faccia nessuno a prescindere dal nome. Ci sono talmente tanti giocatori che stanno crescendo e quindi ci sarà spazio per tutti. Mi tocca fare i complimenti al Ds Romairone per la scelta degli Under. Sono giovani ma bravi e pronti. Per vincere il campionato in serie D, ci vogliono grandi calciatori, ma non puoi sbagliare con i giovani. Laaribi lo conosco da tanto tempo. Persona vera che all’interno dello spogliatoio sa come si deve gestire. Il leader non si sceglie ma viene riconosciuto. Porcino ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore, il portiere come tutti si deve guadagnare il posto. Con Lagonigro e Madia sono sereno. Rosario Girasole è un Under che ragiona da Over, mi piace molto, è carismatico, giocatore di sostanza.

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La Reggina non avrà un unico sistema di gioco e la presenza di tanti calciatori con determinate caratteristiche ci consentono di poter cambiare. Qui c’è personalità, imprevedibilità, qualità. La Curva? Sono contento che abbiano applaudito i calciatori, per vincere abbiamo bisogno di loro. Il calcio può avere alti e bassi, ma con il sostegno della gente si creano le condizioni per vincere”.