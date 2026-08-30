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Reggina, Reis: ‘Siamo obbligati a vincere, senza scuse e contro qualsiasi squadra’

Gol con dedica per l'attaccante amaranto e la gioia di giocare al Granillo. Abonckelet: "Tifosi incredibili"

30 Agosto 2026 - 23:02 | Redazione

Reggina Cantalupa Matheus Reis Daquinto

Al termine della nettissima vittoria ottenuta dalla Reggina contro il PraiaTortora, in sala stampa si sono presentati gli autori delle due doppiette Abonckelet e Reis: “Ho colpito la palla di esterno sul primo gol, dice Reis a radio Febea. Il secondo una bella conclusione di collo che ha sorpreso il portiere. La nostra idea era quella di partire forte, imporre il nostro gioco, dopo l’1-0 è stato tutto più facile. In una squadra che punta a vincere il campionato è normale che arrivino tanti giocatori forti, così dobbiamo farci trovare pronti quando si presenta l’occasione. Questo è un bel gruppo, umile, siamo forti. Giocare qui al Granillo è stato molto bello, ci ero già stato da avversario. Siamo obbligati a vincere, senza scuse e contro qualsiasi squadra. Dedico i gol a mia madre”.

Abonckelet: “Volevamo partire bene e vincere è importante. Quando chiama la Reggina non ci pensi due volte. Queste sono le mie caratteristiche e in una squadra forte ci vogliono calciatori con diverse qualità. Anche se lo stadio non era pieno i tifosi sono incredibili, tocca a noi fare venire tanta gente. Adesso puntiamo a partire forte anche in campionato. I due gol li dedico alla mia sorellina che compie 21 anni. L’obiettivo è chiaro, tocca a noi raggiungerlo”.

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