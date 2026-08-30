Coppa Italia: partenza con il botto per la Reggina. Sette gol al PraiaTortora

Buona la prima per la Reggina. Al Granillo supera nettamente il PraiaTortora e accede al turno successivo della Coppa Italia. Certamente il tasso tecnico delle due squadre non è paragonabile, ma il compito per gli amaranto è stato comunque agevolato dall’espulsione al ventesimo minuto di Popovici per un fallo a gioco fermo su Lancini. Da quel momento non c’è stata gara con la Reggina che ha sbloccato il match grazie a Reis, poi la doppietta di Abonckelet e Rotulo a chiudere la prima frazione sul 4-0. Cambi di uomini e di modulo nella seconda parte e amaranto padroni del campo. C’è spazio anche per Guida che realizza il quinto gol e poi la splendida marcatura del migliore in campo Toscano, in campo quasi subito per l’infortunio di Palmieri, con un bolide di sinistro sotto l’incrocio. Bellissimo. Sul finale, con gli amaranto che hanno badato soprattutto a mantenere il possesso palla, su assist di Alma, quest’ultimo entrato benissimo in partita, Reis trova la rete del 7-0 che è il risultato finale della partita. Accantonata la Coppa Italia, domenica, ancora al Granillo, sarà campionato. Esordio con il Licata.

Primo tempo

Si gioca al Granillo la prima partita ufficiale della Reggina della stagione 2026-27. Gli amaranto affrontano il PraiaTortora per il primo turno di Coppa Italia e mister Marchionni, in attesa degli ultimi rinforzi, sceglie il primo undici titolare. Quindi Lagonigro tra i pali, difesa a tre formata da Fazio, Lancini e Rosario Girasole, a destra Baggi, a sinistra Palmieri, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rotulo, in attacco si parte con Reis e Guida.

La prima situazione da segnalare è l’infortunio alla spalla per il giovane esterno Palmieri dopo appena undici minuti. Viene sostituito con l’altro 2008 Toscano. Nel frattempo i tifosi della Curva Sud espongono una serie di striscioni, uno emblematico contro la multiproprietà. Al diciassettesimo rimpallo favorevole per Marcello che si presenta solo davanti a Lagonigro, bravo il portiere amaranto ad evitare il peggio con una grande parata. Sull’azione d’angolo Popovici colpisce a gioco fermo Lancini, l’assistente vede tutto, rosso per il difensore, PraiaTortora in dieci.

Al minuto venticinque la sblocca la Reggina con Reis, ben servito dal mancino di Toscano. Intervento in anticipo sul difensore, palla colpita di prima intenzione, il giovane Bonfanti sorpreso si lascia scappare la palla che finisce in rete. Ancora protagonista Toscano, ricordiamo entrato al posto dell’infortunato Palmieri. Dribbling sull’avversario e tiro, questa volta il portiere del Praia è pronto e respinge. Su calcio d’angolo e dopo una breve respinta, è lestissimo Abonckelet a girarsi e concludere di destro, poco dopo la mezz’ora è 2-0. Qualche minuto più tardi Rotulo fallisce la terza rete. A otto minuti dalla fine, Reggina ancora vicinissima alla marcatura con Guida che dopo una mischia colpisce il palo. Sull’azione d’angolo successiva, batte Acquadro e Abonckelet trova la doppietta di testa, 3-0. Amaranto sul velluto creano occasioni su occasioni. Abonckelet sfiora la tripletta. In pieno recupero, azione personale di Rotulo che dal limite colpisce di collo interno e insacca per la rete del 4-0. Finisce così la prima frazione. Presente in tribuna la bandiera amaranto Maurizio Poli.

Secondo tempo

Subito in campo Specker per Fazio e Alma per Baggi. Si cambia modulo, visto il risultato praticamente acquisito, mister Marchionni prova la difesa a quattro. Pronti via e il solito Toscano dalla sinistra mette un pallone perfetto per Guida, a botta sicura l’ex Savoia, para Bonfanti. Al decimo dribbling secco di Alma, colpito e atterrato in piena area, l’arbitro non fischia nulla. C’è spazio anche per Laaribi, prende il posto di uno dei migliori in campo, Abonckelet. Si divertono i tre davanti Reis, Alma e Guida, in grande difficoltà la difesa del PraiaTortora. Al minuto ventitre arriva la quinta marcatura. Gran giocata di Alma servito da Specker. Testa alta e tocco per Guida, ben piazzato il numero dieci colpisce e realizza il 5-0. Fuori Acquadro dentro Franchini. Bellissima la marcatura del migliore in campo Toscano. Un bolide dal limite di sinistro che non dà scampo a Bonfanti, 6-0. Tanto possesso palla nel finale, ma anche spazio per Reis che trova la doppietta e chiude la partita con il risultato di 7-0.