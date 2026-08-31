Reggio, disservizio idrico nel centro storico
A causa di una grossa perdita in via Reggio Campi, necessaria la chiusura anticipata del serbatoio Trabocchetto, a servizio del centro storico. Tutte le info
31 Agosto 2026 - 18:46 | di Redazione
“A causa di una grossa perdita in via Reggio Campi, si rende necessaria la chiusura anticipata del serbatoio Trabocchetto, a servizio del centro storico.
Reggio Calabria, chiusura anticipata del serbatoio Trabocchetto
Chiusura: questa sera alle ore 21:00.
Riapertura: domani mattina alle ore 04:30.
Nella fascia oraria indicata potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee mancanze d’acqua nelle zone servite dal serbatoio.
Il personale Sorical è già al lavoro per la riparazione della condotta”. E’ quanto si legge nel sito di Sorical.
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