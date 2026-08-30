Reggina: Marchionni commenta la vittoria, poi il mercato e l’esordio in campionato

Una Reggina a valanga sul PraiaTortora supera il primo turno di Coppa Italia realizzando ben sette reti. Agevolati dalla superiorità numerica, gli amaranto hanno comunque messo in evidenza una buona organizzazione di gioco, tanta qualità, diverse individualità che emergono e adesso si preparano al meglio per l’esordio in campionato contro il Licata. Ai microfoni di radio Febea il tecnico Marchionni: “Era importante partire bene per dimostrare quello che la Reggina vuole fare quest’anno. La mia Reggina deve essere sempre squadra, non è mai scontato giocare così in superiorità numerica. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, volevamo passare il turno, siamo in tanti e così tutti hanno la possibilità di giocare.

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Le mezze ali possono fare la differenza nel nostro sistema di gioco e i nostri hanno tutti capacità di inserimento. Anche così possiamo mettere in difficoltà gli avversari. Spero per Palmieri non sia nulla di serio, Toscano ha grandi potenzialità e dipende molto da lui. A sinistra abbiamo insistito? Si è capito che lì c’era più spazio. Se il patron ha detto che arriverà l’attaccante, siamo fiduciosi. L’esordio in campionato? Dipende tutto da noi, anche con il Licata”.