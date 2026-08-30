Coppa Italia, Reggina a valanga sul PraiaTortora. Striscione in Curva e il ritorno di Lopresti

Dopo una prima fase di studio, grazie anche alla espulsione maturata al minuto diciannove ai danni del PraiaTortora con il fallo a gioco fermo di Popovici su Lancini, la Reggina ha preso in mano sbloccando la partita con Reis, trovando altre due volte il gol con Abonckelet, molto bello il suo colpo di testa su angolo di Acquadro e chiudendo la prima frazione con una azione personale di Rotulo che con un bolide trova la rete del 4-0. Sono 2737 gli spettatori.

Nel corso della gara si sono fatti sentire i tifosi della Curva Sud nell’incitamento alla squadra, ma hanno anche esposto uno striscione piuttosto emblematico contro la multiproprietà: “La nostra fede non si discute, chi vuole investire nella nostra città lo faccia con responsabilità. Sappia che questa curva è contro la multiproprietà. Questa gente merita di sognare”.

Da segnalare il graditissimo ritorno nella cabina speaker di Filippo Lo Presti, voce storica della Reggina, tornato al posto di comando.