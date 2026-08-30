Reggina: manto erboso del Granillo in netto miglioramento – FOTO
Un gran lavoro svolto sul terreno di gioco dello stadio
30 Agosto 2026 - 19:30 | Redazione
Lo avevamo ritrovato in stato di abbandono qualche mese dopo la chiusura del campionato. A distanza di qualche tempo il recupero del manto erboso del Granillo è stato evidente. Un gran lavoro sul terreno che solo tra qualche settimana si potrà presentare al top delle condizioni, ma per la prima uscita ufficiale della stagione con la Reggina impegnata in casa contro il PraiaTortora, possiamo già parlare di uno stato più che buono.
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