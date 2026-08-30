Caldo e bollino rosso, a Reggio torna ‘Reggio fresca e solidale’: Sala Perri aperta al pubblico

Sala Perri a Palazzo Alvaro accoglie anziani e cittadini fragili dalle 8 alle 20. "Saremo qui pronti al servizio dei cittadini reggini" così Nicola Catalano della Protezione civile

Prosegue a Reggio Calabria l’iniziativa del Comune “Reggio fresca e solidale”, pensata per offrire un luogo climatizzato e sicuro ai cittadini durante le giornate caratterizzate dalle temperature più elevate e dal bollino rosso.

Ad accogliere le persone è Sala Perri, a Palazzo Alvaro, che diventa così uno spazio aperto alla comunità e in particolare alle fasce più fragili della popolazione. A parlare dell’iniziativa ai microfoni di CityNow è Nicola Catalano della Protezione civile, Pattuglia Lions.

Un punto di riferimento per anziani e cittadini più fragili

“L’iniziativa nasce da un impegno costante e da un’idea di supporto, soprattutto alle persone più deboli, alle persone che soffrono in questo periodo, questo caldo, ed è giusto un’àncora per le persone anziane che non riescono a sopportare questo caldo. Ogni ora vengono 5-6 persone, ogni tanto è un toccasana per i cittadini reggini”.

Un servizio che permette quindi di trovare sollievo dalle alte temperature all’interno di ambienti refrigerati e con la presenza dei volontari.

“Ricordiamo che si ritroveranno qui in Sala Perri con l’aria condizionata. Noi saremo qua a supportarli per qualsiasi cosa”.

Il servizio nelle giornate da bollino rosso

L’apertura dello spazio è prevista nelle giornate in cui viene segnalata l’allerta per il caldo e il bollino rosso.

“Saremo pronti al servizio dei cittadini reggini”.

La presenza della Protezione civile vuole rappresentare anche un segnale di vicinanza e attenzione verso la comunità.

“Noi siamo sempre al servizio dei cittadini perché crediamo che il nostro bene sta nel bene del nostro prossimo, il nostro fondamento è questo”.

Accesso consentito anche con gli animali domestici

Grazie ad appositi sistemi di ritenuta, è inoltre possibile accedere agli ambienti refrigerati anche con il proprio animale domestico.

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Nei giorni caratterizzati dal bollino rosso, Sala Perri rimane aperta dalle 8:00 alle 20:00, offrendo così ai cittadini reggini un luogo dove trovare refrigerio e assistenza nelle ore più calde della giornata.