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Caldo e bollino rosso, a Reggio torna ‘Reggio fresca e solidale’: Sala Perri aperta al pubblico

Sala Perri a Palazzo Alvaro accoglie anziani e cittadini fragili dalle 8 alle 20. "Saremo qui pronti al servizio dei cittadini reggini" così Nicola Catalano della Protezione civile

30 Agosto 2026 - 17:02 | di Redazione

palazzo alvaro

Prosegue a Reggio Calabria l’iniziativa del Comune “Reggio fresca e solidale”, pensata per offrire un luogo climatizzato e sicuro ai cittadini durante le giornate caratterizzate dalle temperature più elevate e dal bollino rosso.

Ad accogliere le persone è Sala Perri, a Palazzo Alvaro, che diventa così uno spazio aperto alla comunità e in particolare alle fasce più fragili della popolazione. A parlare dell’iniziativa ai microfoni di CityNow è Nicola Catalano della Protezione civile, Pattuglia Lions.

Un punto di riferimento per anziani e cittadini più fragili

“L’iniziativa nasce da un impegno costante e da un’idea di supporto, soprattutto alle persone più deboli, alle persone che soffrono in questo periodo, questo caldo, ed è giusto un’àncora per le persone anziane che non riescono a sopportare questo caldo. Ogni ora vengono 5-6 persone, ogni tanto è un toccasana per i cittadini reggini”.

Un servizio che permette quindi di trovare sollievo dalle alte temperature all’interno di ambienti refrigerati e con la presenza dei volontari.

prociv pattuglia lions rc ()

“Ricordiamo che si ritroveranno qui in Sala Perri con l’aria condizionata. Noi saremo qua a supportarli per qualsiasi cosa”.

Il servizio nelle giornate da bollino rosso

L’apertura dello spazio è prevista nelle giornate in cui viene segnalata l’allerta per il caldo e il bollino rosso.

“Saremo pronti al servizio dei cittadini reggini”.

La presenza della Protezione civile vuole rappresentare anche un segnale di vicinanza e attenzione verso la comunità.

prociv pattuglia lions rc ()

“Noi siamo sempre al servizio dei cittadini perché crediamo che il nostro bene sta nel bene del nostro prossimo, il nostro fondamento è questo”.

Accesso consentito anche con gli animali domestici

Grazie ad appositi sistemi di ritenuta, è inoltre possibile accedere agli ambienti refrigerati anche con il proprio animale domestico.

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Nei giorni caratterizzati dal bollino rosso, Sala Perri rimane aperta dalle 8:00 alle 20:00, offrendo così ai cittadini reggini un luogo dove trovare refrigerio e assistenza nelle ore più calde della giornata.

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