Calcio giovanile: Val Gallico, orgoglio per Aliperta. Davide passa alla Reggina
Lo scorso anno in Under 16, ha esordito anche in prima squadra sotto la guida tecnica di mister Fabio Campolo
30 Agosto 2026 - 15:39 | Comunicato
L’Asd Val Gallico esprime enorme soddisfazione per il trasferimento del proprio giovane, prodotto del vivaio, Davide Aliperta, al settore giovanile della Reggina. Aliperta, lo scorso anno in Under-16, ha esordito anche in prima squadra sotto la guida tecnica di mister Fabio Campolo.
Il giusto coronamento per il percorso sportivo di Davide che, con serietà ed abnegazione, proseguirà adesso la sua attività con indosso la blasonata maglia amaranto.
La società tutta si congratula con il giocatore e consapevole dell’importante risultato raggiunto in ambito giovanile, prosegue la propria attività incentrata sulla “cantera” finalizzata alla formazione ed alla crescita dei giocatori del domani.
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