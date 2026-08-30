Gioia Tauro, Princi: ‘Contro ogni intimidazione, la legalità si difende nelle istituzioni e si costruisce a scuola’

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“Desidero esprimere – afferma l’On. Princi – la mia più sincera vicinanza al Sindaco Simona Scarcella, ai suoi figli e alla sua famiglia, così come ad Aldo Alessio e ai suoi cari. Quando la minaccia varca la soglia di una casa e raggiunge gli affetti più intimi, la gravità del gesto oltrepassa inevitabilmente la dimensione personale: si tenta di incrinare la serenità di chi esercita o ha esercitato una responsabilità pubblica e, insieme, il diritto di un’intera comunità a riconoscersi in istituzioni libere da pressioni e condizionamenti. Non spetta alla politica – aggiunge l’europarlamentare calabrese – anticipare conclusioni che competono alla magistratura e alle forze dell’ordine, alle quali va piena fiducia. Alla rappresentanza istituzionale appartiene però un altro compito, altrettanto netto: affermare che nessuna divergenza, animosità o interesse può trovare cittadinanza nel linguaggio dell’intimidazione. Ed è proprio in questi giorni, mentre migliaia di ragazze e ragazzi si preparano a tornare tra i banchi di scuola, che dobbiamo riaffermare con forza i valori e i principi sui quali si fonda la nostra democrazia, che trovano nella Costituzione italiana la loro più alta garanzia: la libertà, il rispetto, la dignità della persona, i diritti”.