Coppa Italia: tonfo interno della Nissa, eliminata dalla competizione

Definita una corazzata e prima vera diretta concorrente della Reggina, la Nissa cade malamente in casa nel primo turno di Coppa Italia contro la Nuova Igea. Ai limiti della perfezione la prima frazione di gioco degli ospiti arrivati addirittura dopo appena venti minuti sul risultato di 0-3 grazie alle reti di Martinelli, Harper e Faccetti. Nel finale di tempo accorcia Terranova, ma nella seconda parte il punteggio rimane invariato. Un iniezione di fiducia per la Nuova Igea che il presidente Bonina ha inserito tra le favorite, una batosta inaspettata per la Nissa.