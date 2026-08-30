Reggina-PraiaTortora: la formazione ufficiale degli amaranto. Guida-Reis coppia d’attacco
Alma e Franchini partono dalla panchina
30 Agosto 2026 - 19:51 | Redazione
Agli ordini del signor Passarotti di Mantova, coadiuvato dai guardalinee Mirabella di Acireale e Pino di Barcellona Pozzo di Gotto, Reggina e Digiesse PraiaTortora scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
REGGINA:
Lagonigro; Fazio, Lancini, Gisarole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rotulo, Palmieri; Guida, Reis.
In Panchina: Madia, Toscano, Franchini, De Mori, Girasole D.,Specker, Laaribi, Macrì, Alma.
Allenatore: Marchionni
DIGIESSE PRAIATORTORA:
Bonfanti, Volpe, Merolla, Marino, Pantano, Popovic, Heredia, Zucco, Franchi, Petrone, Francisco.
In panchina: Romagnoli, Misiano, Russo, Gonzales, Banchieri, Strumia, Puntoriere, Bustos Glavas, Gutierrez. Allenatore: Viscardi
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