Maurizio Poli presente al Granillo. Il suo pensiero sulla Reggina

In vacanza a Reggio Calabria, la bandiera amaranto Maurizio Poli era presente allo stadio Granillo per assistere alla gara di Coppa Italia tra la Reggina e il PraiaTortora. Il suo pensiero a fine partita: “Il primo impatto è stato buono. La squadra gioca un buon calcio, è organizzata e preparata bene. Ci sono delle ottime individualità, ma si vede che anche il gruppo è affiatato. Mi hanno colpito diversi giocatori come Reis, Toscano, Acquadro e Laaribi. La Reggina nel prossimo campionato può davvero recitare un ruolo da grande protagonista e spero davvero sia l’anno buono. Tifo Reggina e la seguo sempre”.

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