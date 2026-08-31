Montebello Jonico, lo Street Food dei Borghi chiude l’estate nel segno della comunità

Si è chiusa con una grande festa lungo il parco lineare di Saline Joniche la stagione degli eventi estivi organizzati dalla Pro Loco Montebello Jonico, che ha affidato alla prima edizione dello “Street Food dei Borghi” il compito di salutare l’estate.

Una serata di sapori, musica e partecipazione che ha portato al centro dell’attenzione sette borgate del territorio comunale, chiamate a raccontarsi attraverso i propri piatti e le proprie tradizioni.

Sette borghi protagonisti dello Street Food

A scendere in campo sono state le “magnifiche sette” borgate di Montebello Jonico, ognuna con una proposta legata alla propria identità gastronomica.

Masella ha presentato le sue polpette di melanzane; Montebello il pane caldo “Verde costiera” e “Il calabrese”, accompagnati da un analcolico al bergamotto e dalla sangria del borgo; Riace ha proposto pizza e focaccia.

Rocca ha conquistato i visitatori con i suoi panini gourmet con capocollo e marmellata di mandorle, ricottina, marmellata di fichi e miele; Saline ha portato in tavola la fagiolata di mamma Rorò e peperoni, patate e cipolle; Trunca la tradizionale Vasteja; mentre Stinò ha conquistato il primo posto con i suoi maccheroni al sugo fatti in casa.

Sono stati proprio i visitatori a decretare il vincitore della prima edizione dell’evento, premiando la proposta della borgata Stinò.

Ad accompagnare la serata è stata la musica dal vivo del Duo Live Amadora, mentre numerosi cittadini hanno partecipato all’iniziativa insieme al sindaco Suraci e a una rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Il messaggio del sindaco: “Una comunità che vive e guarda al futuro”

Prima della premiazione finale, il sindaco ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa, evidenziando il significato sociale della manifestazione:

“Questa serata ha creato un’occasione per sentirci una comunità che vive, che collabora, che produce risultati e che è in grado di proiettarsi verso il futuro”.

Parole che hanno restituito il senso più profondo di una serata nata non soltanto come momento di festa, ma come occasione per rafforzare il legame tra i diversi luoghi del territorio.

La nuova Pro Loco punta sulla valorizzazione del territorio

Lo Street Food dei Borghi è stato anche una delle prime iniziative promosse dal nuovo direttivo della Pro Loco Montebello Jonico, insediatosi ufficialmente nel mese di giugno con l’obiettivo di riportare attenzione e partecipazione nelle diverse realtà comunali.

Un percorso iniziato durante l’estate con il “Cinema sotto le stelle”, che ha portato la magia del cinema nelle piazze di Montebello e Fossato.

Successivamente la Giornata dello Sport ha trasformato via Nazionale a Saline Joniche in un grande spazio dedicato alle attività sportive, con pilates, bike, padel, volley, basket e pattini, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti.

A seguire è arrivata la settimana di giochi estivi “Saline Summer”, con decine di partecipanti impegnati in sfide tra “Indovina la canzone”, flash games, beach volley, escape game, caccia al tesoro, torneo di bocce e torneo di ping pong.

Una festa per non lasciare indietro nessun luogo

Lo Street Food dei Borghi non è stato soltanto l’ultimo appuntamento di un calendario estivo particolarmente intenso. È stato la sintesi di una precisa idea di territorio: quella di una comunità che vuole valorizzare ogni suo angolo, comprese quelle borgate che per distanza o dimensioni rischiano di restare ai margini.

La scelta del parco lineare di Saline Joniche come luogo della manifestazione non è casuale. Uno spazio di recente realizzazione che, insieme alle borgate protagoniste della serata, racconta una bellezza presente ma ancora da scoprire e vivere pienamente.

Con la fine dell’estate, lo Street Food dei Borghi si è trasformato in un grande saluto collettivo: il saluto di chi torna per le vacanze, di chi riparte e di chi sceglie ogni giorno di restare.

Dietro la festa c’è un messaggio che la Pro Loco Montebello Jonico vuole portare avanti nel futuro: valorizzare la comunità significa mantenere vivi i luoghi, dai centri più popolati alle borgate più lontane.

La Pro Loco ringrazia la Regione Calabria per il contributo concesso a sostegno dell’iniziativa “Street food dei borghi” e la consigliera regionale Daniela Iriti per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti del territorio.