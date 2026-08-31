Coppa Italia: buona partenza per l’Admo Pro Pellaro. Out Salandria

Debutto stagionale vincente per l’ADMO Pro Pellaro, anche se non è stato affatto semplice avere la meglio di una Polisportiva Bovese coriacea, grintosa e ben messa in campo. La squadra reggina si è presentata a Bova Marina a ranghi ridotti, a causa di qualifiche (un turno da scontare in coppa dalla stagione scorsa per Cecreta, Fiumara, Murilo e Salandria) e qualche infortunio. A questi, dopo pochi minuti, si è aggiunto Iatì, costretto a lasciare il terreno di gioco per un risentimento muscolare.

Si gioca su un campo in terra battuta, un ostacolo in più per una squadra che da tre settimane si allena sul sintetico; nonostante ciò, la partenza bianconera è fulminea e al 3’ l’imbeccata verticale di Iatì, pesca Vinicius fermato dal portiere Maisano in uscita. Dopo un tentativo dell’insidioso Messoa finito sull’esterno della rete difesa da Toani, al 9’ ancora Vinicius sfiora il gol con un sinistro che passa vicino all’incrocio. Al 13’ il già citato infortunio di Iatì con l’ingresso di Ripepi al suo posto. Partita spigolosa ma corretta, gli scontri di gioco si susseguono, così come i ribaltamenti di fronte. Al 21’ Abayian strappa il pallone dai piedi di un avversario sulla destra, serve in mezzo Vinicius sul quale si fionda ancora in uscita Maisano. Al 31’ si accende Alvarez a sinistra, giocata che crea scompiglio e cross tagliato che attraversa l’area piccola senza trovare deviazioni vincenti. Prima del riposo altra opportunità per i locali con il traversone di Almeyra e la girata alta di Messoa. All’intervallo è 0-0.

In avvio di ripresa è subito palla-gol per l’ADMO Pro Pellaro: spiovente da corner, lo stacco di Ciantino diventa assist per Salvador appostato sul secondo palo, sulla linea salvano portiere e difensore. Un minuto più tardi annullato per fuorigioco un gol alla Bovese siglato da Rodrigues con un pallonetto: le immagini confermano l’offside del calciatore sul tocco di testa di Messoa. La stanchezza aumenta, cala lucidità ma non la voglia di ottenere i tre punti; i locali mettono minor intensità mentre gli ospiti sembrano avere qualcosa in più. Nel frattempo, mister Ginobili manda in campo Arcudi per Scoglio. Superate metà tempo e l’ormai immancabile cooling break, i bianconeri alzano i giri del motore e al 28’ la sbloccano: punizione da destra di Salvador, Abayian fa velo nel cuore dell’area, sul secondo palo è pronto Tomas Ciantino, scappato alla marcatura di Messoa e perfetto nell’insaccare di testa il primo gol ufficiale della stagione bianconera. Dopo una chance per Kazu che da fuori impegna il portiere, al 35’ arriva il raddoppio: Godoy intercetta un pallone di testa facendo partire in velocità Vinicius, scarico a sinistra per Pedernera, il quale mette in area un pallone radente che Guido Abayian gira in porta. Reagisce la Bovese con la botta di Messoa da posizione defilata, bloccata a terra da Toani, poi il ritmo cala, tra il gran caldo e la preparazione ancora a pesare sulle gambe degli atleti. Abayian lascia il campo a Francisco Ciantino (la fascia da capitano invece va al fratello Tomas). I ritmi blandi del finale vengono spezzati da una fiammata a inizio recupero, quando il sinistro piazzato di Alvarez dal limite sfiora l’incrocio dei pali; ultimo sussulto sulla punizione a giro di Salvador terminata sull’esterno della rete. Su questa azione, l’arbitro sancisce la fine del match.

Grazie a questa vittoria, l’ADMO Pro Pellaro ottiene l’opportunità di tornare in campo tra una settimana, quando sfiderà, nell’incontro conclusivo del Girone 14, la Polisportiva Melitese. Nel frattempo, mercoledì 2 settembre la formazione di Melito ospiterà la Bovese.

Tabellino

Pol. Bovese: Maisano, Profazio (44’st Candito), Triolo (19’st Altomonte), Coria (42’st Legato), Rodrigues, Gimenez, Almeyra, Romeo, Messoa, Sanchez, Violi (46’st Caggiano). A disposizione: Esmerardo, Criseo, Criaco, Neri, Velonà. Allenatore: Frascà.

ADMO Pro Pellaro: Toani, Scoglio (8’st Arcudi), T. Ciantino, Godoy, Pedernera, Alvarez, Iatì (13’pt Ripepi), Kazu, Abayian (37’st F. Ciantino), Vinicius, Salvador. A disposizione: Putortì, Dias. Allenatore: Ginobili.

Arbitro: Federico Riccio di Reggio Calabria (Marika Simone e Alessia Farina di Reggio Calabria).

Marcatori: 28’st T. Ciantino, 35’ Abayian.

Note: ammoniti Salvador (P), Scoglio (P), Coria (B), T. Ciantino (P), Godoy (P); angoli 3-6; recupero 3’pt, 5’st.