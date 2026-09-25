Trapani-Reggina: il club amaranto comunica dove si giocherà il match della sesta giornata
Fissato già anche l'orario del calcio di inizio
25 Settembre 2026 - 19:46 | Comunicato
A seguito di richiesta della società FC Trapani 1905 accolta dall’As Reggina 1914, nonché di successiva ratifica, si comunica che la gara tra Trapani e Reggina, in programma domenica 4 ottobre e valevole per la sesta giornata del campionato di serie D girone I, si disputerà allo stadio Antonino Cardinale di Capaci (Palermo).
Il calcio d’inizio è stato fissato per le ore 15:30.
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