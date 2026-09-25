Basket: inizia da Treviglio il campionato della Viola. Subito la gara dell’ex

Partirà lontano da casa il nuovo cammino della Pallacanestro Viola nella Serie B Nazionale 2026/27. I neroarancio saranno impegnati domenica 27 settembre sul campo della TAV Treviglio Brianza Basket, per la prima giornata di campionato. L’appuntamento è fissato alle ore 17:00 al PalaFacchetti, impianto che ospita le gare interne della formazione lombarda. Sarà il primo confronto ufficiale della stagione per entrambe le squadre, chiamate ad affrontare una regular season composta da 34 giornate, con l’ultima giornata in programma il 25 aprile 2027.

Treviglio-Viola, sfida dal sapore particolare per Carrea

L’esordio in campionato della Viola avrà anche un significato particolare per la panchina reggina. A guidare la squadra c’è infatti Michele Carrea, tecnico che conosce bene l’ambiente di Treviglio avendo già allenato la formazione lombarda nel corso della sua carriera. Un dettaglio che aggiunge interesse ad una gara che apre ufficialmente una nuova stagione per la società neroarancio, chiamata a misurarsi con una categoria di grande competitività.

La prima trasferta della stagione

Il calendario ha dunque riservato alla Viola un avvio lontano dal parquet amico. Il primo passo della stagione sarà sul campo della TAV Treviglio Brianza Basket, in un impianto storico per la pallacanestro lombarda come il PalaFacchetti. Dopo il debutto esterno, i neroarancio esordiranno davanti al proprio pubblico contro Fiorenzuola Bees al PalaCalafiore.