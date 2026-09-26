Reggio Calabria, chiude il B’Art Café: il Comune pensa ad un nuovo bando per la rinascita

Il B’Art Café si prepara a chiudere i battenti. Lo storico locale ospitato negli spazi del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria interromperà la propria attività dopo anni di presenza nel cuore della città.

A confermare le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni è stato lo stesso titolare dell’attività che, contattato dai microfoni di CityNow, ha confermato l’imminente chiusura del bar-ristorante.

Una notizia che riguarda uno dei locali più conosciuti del centro cittadino, punto di riferimento per tanti reggini, professionisti, visitatori e spettatori del teatro, grazie anche alla posizione strategica lungo il corso Garibaldi e alla vicinanza con i principali palazzi istituzionali.

Un rapporto complesso con l’amministrazione comunale

La chiusura arriva al termine di un rapporto con l’Ente comunale, proprietario dei locali, che negli anni è stato caratterizzato da momenti di difficoltà.

Già in passato erano emerse problematiche legate alla concessione degli spazi del Teatro Cilea, con contestazioni relative al mancato pagamento di alcuni canoni e con conseguenti procedimenti amministrativi e contenziosi tra le parti.

Una situazione che aveva portato il Comune ad avviare azioni per il recupero delle somme ritenute dovute e a valutare la risoluzione del rapporto contrattuale. Le vicende si sono poi sviluppate attraverso passaggi amministrativi e giudiziari che hanno accompagnato gli ultimi anni della gestione.

La chiusura del B’Art rappresenta quindi l’epilogo di una fase lunga e complessa, nella quale l’attività ha comunque continuato a rappresentare un presidio commerciale e di socialità nel centro storico cittadino.

Il futuro dello spazio del Teatro Cilea

Adesso l’attenzione si sposta sul futuro dei locali. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro, salvo sorprese, dovrebbe procedere verso una nuova procedura di affidamento, attraverso un bando per individuare il futuro gestore dello spazio.

L’obiettivo sarà quello di garantire continuità a un servizio collocato in una posizione particolarmente rilevante per la città, evitando per quanto possibile tempi lunghi di inattività.

Resta dunque da capire quale sarà il nuovo progetto per uno spazio che, negli anni, è diventato parte integrante della vita del centro di Reggio Calabria e dello stesso Teatro Cilea.