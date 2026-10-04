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Reggina, l’autocritica di Baldan: ‘Sul gol, una disattenzione che non ci possiamo permettere’

"La classifica non la guardo mai. Facciamo un bell'esame su quello che è mancato oggi"

04 Ottobre 2026 - 18:02 | Redazione

Marco Baldan Reggina

In sala stampa si è presentato anche il difensore della Reggina Baldan, parecchio amareggiato per come è arrivata questa sconfitta: “C’è rammarico, sapevamo che poteva venire fuori questo tipo di partita, le condizioni del campo, piccolo e meno veloce. Il Trapani che per molti motivi se la sarebbe giocata in maniera agguerrita, non siamo riusciti a leggerla subito e anche per merito loro. Erano più brillanti di gamba e con la testa. Quando non si riesce a vincerle, secondo me dovevamo portare a casa almeno il pareggio e invece c’è stata una disattenzione generale e una squadra come la nostra non se lo può permettere.

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L’azione parte addirittura da una rimessa dal fondo, ci vuole attenzione e concentrazione. Arrivando la sconfitta, però, alla sesta giornata, ci si può lavorare, mi dispiace per noi e per i nostri tifosi. La classifica non la guardo, non mi interessa, poco ci manca che non sappia neppure con chi giochiamo domenica prossima… Certo che ci mancano i tifosi, aiutano a dare una maggiore carica, è stato un bel colpo passare da 7000 spettatori di domenica scorsa a nessuno di oggi, non è stato facile, ma non è una scusa. Facciamo un bell’esame su quello che è mancato oggi. Mercoledi c’è la Coppa Italia, puntiamo a vincere perchè le vittorie aiutano sempre e poi domenica al Granillo affrontiamo la Vibonese”

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