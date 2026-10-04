Reggina, Marchionni: ‘Una grande squadra se non può vincerla, non deve perderla’

Arriva alla sesta di campionato la prima sconfitta per la Reggina. Meritata, e questo bisogna dirlo, perchè il Trapani così come chiesto dal suo allenatore, ha sfoderato la prestazione perfetta, mettendo da subito in difficoltà gli amaranto. E’ terminata con il punteggio di 1-0, ma le occasioni per i padroni di casa sono state diverse. E’ evidente che la compagine di Marchionni, in campi più piccoli e contro formazioni aggressive, soffre. Non sono bastate le grandi parate di Lagonigro per portare a casa almeno un pareggio. Il tecnico amaranto al microfono di radio Febea: “C’è poco da dire, non si è vista la solita Reggina, difficoltà tra il campo piccolo, ma non è un alibi e la bravura dell’avversario. Si girava la palla lentamente, non recuperavamo mai, credo non si sia vista una bella Reggina, complimenti al Trapani che ci ha messo quel qualcosa in più per vincerla.

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A un certo punto la gara sembrava sotto controllo, poi ci sono stati gli ultimi quindici minuti in cui ci siamo innervositi, non riusciavamo ad accorciare. Quando una grande squadra si rende conto che non può vincerla, deve pensare a non perderla e invece gli abbiamo fatto prendere coraggio. Vederci sempre in testa è bello, ma non possiamo ripetere questo tipo di prestazioni. La Coppa Italia? Proviamo a fare del nostro meglio, vedremo come andrà. Gli allenamenti mi daranno indicazioni su chi schierare. Tutta la squadra è stata al di sotto delle aspettative, tutto il centrocampo ha giocato sotto gli standard abituali e direi tutta la squadra”.