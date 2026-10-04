Trapani: mister Misiti spiega come si può fermare questa Reggina

Il reggino Giuseppe Misiti ai microfoni del club, presenta la sfida tra il suo Trapani e la Reggina: “Sarà una partita difficile, giochiamo contro la prima della classe che ha la migliore difesa del campionato e il miglior attacco. Dobbiamo fare la nostra partita, il nostro obiettivo è fare punti, ma serve la gara perfetta. Si è lavorato bene per tutta la settimana, crediamo di arrivare nel migliore dei modi. La vittoria di Ragusa è stata importantissima dopo quattro sconfitte consecutive, dà morale.

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Come si ferma questa Reggina? Non si deve sbagliare nulla, concentrati dal primo fino all’ultimo minuto, senza dare possibilità di gioco, iniziare da subito ad annullare le loro giocate, è difficile, ma ci proviamo, ripeto, serve la gara perfetta. C’è un recupero importante come Sarr, la rosa è ampia e posso scegliere, quindi ho la possibilità di mettere la migliore formazione possibile”.