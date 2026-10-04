Trapani-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto
L'incontro si giocherà a porte chiuse nell'impianto di Capaci
04 Ottobre 2026 - 00:32 | Redazione
Si gioca a Capaci la sfida tra il Trapani e la Reggina, valevole per la sesta giornata del campionato di serie D. L’incontro è a porte chiuse, ma ci sarà la possibilità di assistere all’incontro attraverso due possibilità:
Dove vedere la partita
RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand
Disponibile anche su Reggina Channel per gli abbonati al pacchetto stagionale.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google