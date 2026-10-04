Trapani-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto

Si gioca a Capaci la sfida tra il Trapani e la Reggina, valevole per la sesta giornata del campionato di serie D. L’incontro è a porte chiuse, ma ci sarà la possibilità di assistere all’incontro attraverso due possibilità:

Leggi anche

Dove vedere la partita

RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria

Sulla App ufficiale di ReggioTv

Sulla pagina Facebook di ReggioTv

In streaming su www.reggiotv.it e on demand

Disponibile anche su Reggina Channel per gli abbonati al pacchetto stagionale.