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Trapani-Reggina: la probabile formazione amaranto. Attacco con una punta?

Acquadro e compagni non avranno il sostegno dei propri tifosi, si gioca a porte chiuse

04 Ottobre 2026 - 00:23 | Redazione

Giualiano Alma Reggina

Mister Marchionni ha convocato 22 calciatori, due di questi per motivi regolamentari si accomoderanno in tribuna. Le scelte del tecnico non dovrebbero discostarsi di molto dalle ultime settimane, forse la novità rispetto all’ultima gara potrebbe essere rappresentata dalla rinuncia ad una punta per far posto al centrocampista Rossetti. In attesa del miglior Jallow, Marchionni potrebbe decidere per l’inserimento di Alma o Guida vicino a Magrassi.

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La probabiole formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rossetti, Toscano; Alma (Guida), Magrassi. All. Marchionni

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