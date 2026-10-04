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Serie D: la Reggina alla ricerca della sesta vittoria consecutiva. Il programma e la classifica

Scontro interessante a Barcellona Pozzo di Gotto tra la Nuova Igea e la Nissa

04 Ottobre 2026 - 00:16 | Redazione

Reggina Giuliano Alma

Cosa ci dirà questa sesta giornata di campionato? La Reggina cerca conferme sul campo di Capaci nel confronto con un Trapani che spera di avere rialzato la testa dopo la vittoria contro il Ragusa. Un altro confronto di grande interesse quello che si gioca tra la Nuova Igea e la Nissa, quest’ultima in forte crisi. Il Sambiase, secondo in classifica, renderà visita al Licata.

Leggi anche

Il programma della giornata

Avola – Ragusa

Milazzo – Siracusa

Modica – Enna

Nuova Igea – Nissa

Vibonese – PraiaTortora

Vigor Lamezia – Favara

Trapani – Reggina

Licata – Sambiase

Gela – A. Palermo

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 15
  2. Sambiase 13
  3. Vibonese 10
  4. Nuova Igea 10
  5. PraiaTortora 9
  6. Avola 9
  7. Licata 8
  8. A. Palermo 7
  9. Nissa 7
  10. Milazzo 6
  11. Favara 4
  12. Siracusa (-7) 4
  13. Modica 4
  14. Gela (-1) 3
  15. Ragusa 2
  16. Vigor Lamezia 2
  17. Enna 1
  18. Trapani (-5) -2

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