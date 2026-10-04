Serie D: la Reggina alla ricerca della sesta vittoria consecutiva. Il programma e la classifica
Scontro interessante a Barcellona Pozzo di Gotto tra la Nuova Igea e la Nissa
04 Ottobre 2026 - 00:16 | Redazione
Cosa ci dirà questa sesta giornata di campionato? La Reggina cerca conferme sul campo di Capaci nel confronto con un Trapani che spera di avere rialzato la testa dopo la vittoria contro il Ragusa. Un altro confronto di grande interesse quello che si gioca tra la Nuova Igea e la Nissa, quest’ultima in forte crisi. Il Sambiase, secondo in classifica, renderà visita al Licata.
Il programma della giornata
Avola – Ragusa
Milazzo – Siracusa
Modica – Enna
Nuova Igea – Nissa
Vibonese – PraiaTortora
Vigor Lamezia – Favara
Trapani – Reggina
Licata – Sambiase
Gela – A. Palermo
La classifica
- Reggina 15
- Sambiase 13
- Vibonese 10
- Nuova Igea 10
- PraiaTortora 9
- Avola 9
- Licata 8
- A. Palermo 7
- Nissa 7
- Milazzo 6
- Favara 4
- Siracusa (-7) 4
- Modica 4
- Gela (-1) 3
- Ragusa 2
- Vigor Lamezia 2
- Enna 1
- Trapani (-5) -2
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