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Serie D: altra frenata della Reggina, agganciata in vetta dal Sambiase. Risultati e classifica

Pareggio deludente della Nissa, torna al successo il Siracusa

11 Ottobre 2026 - 05:19 | Redazione

Tifosi Vibonese Granillo

Gli amaranto si fermano ancora. Non è stata un’altra sconfitta, al Granillo è arrivato un pareggio contro una buona Vibonese che ha giocato gli ultimi trenta minuti in inferiorità numerica. Reggina decisamente meno brillante rispetto alle prime partita, involuta sul piano del gioco e della condizione fisica. Vince il Sambiase contro il Trapani e aggancia la vetta della classifica, ancora un pari per la Nissa. Cade in trasferta la Nuova Igea.

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I risultati della giornata

Favara – Nuova Igea 3-2

PraiaTortora – Modica 5-1

Ragusa – Nissa 1-1

Reggina – Vibonese 1-1

Sambiase – Trapani 1-0

Siracusa – Vigor Lamezia 3-0

Athletic Palermo – Licata 1-1 si sta giocando

Gela – Milazzo 1-0 si sta giocando

Enna – Avola (ore 18,30)

La classifica

  1. Reggina 16
  2. Sambiase 16
  3. Vibonese 14
  4. Avola 12
  5. PraiaTortora 12
  6. Licata 12
  7. Nuova Igea 11
  8. Milazzo 10
  9. A. Palermo 9
  10. Nissa 9
  11. Modica 7
  12. Siracusa (-7) 7
  13. Favara 7
  14. Gela (-1) 5
  15. Vigor Lamezia 5
  16. Ragusa 3
  17. Trapani (-5) 1
  18. Enna 1

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