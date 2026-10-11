Serie D: altra frenata della Reggina, agganciata in vetta dal Sambiase. Risultati e classifica
Pareggio deludente della Nissa, torna al successo il Siracusa
11 Ottobre 2026 - 05:19 | Redazione
Gli amaranto si fermano ancora. Non è stata un’altra sconfitta, al Granillo è arrivato un pareggio contro una buona Vibonese che ha giocato gli ultimi trenta minuti in inferiorità numerica. Reggina decisamente meno brillante rispetto alle prime partita, involuta sul piano del gioco e della condizione fisica. Vince il Sambiase contro il Trapani e aggancia la vetta della classifica, ancora un pari per la Nissa. Cade in trasferta la Nuova Igea.
I risultati della giornata
Favara – Nuova Igea 3-2
PraiaTortora – Modica 5-1
Ragusa – Nissa 1-1
Reggina – Vibonese 1-1
Sambiase – Trapani 1-0
Siracusa – Vigor Lamezia 3-0
Athletic Palermo – Licata 1-1 si sta giocando
Gela – Milazzo 1-0 si sta giocando
Enna – Avola (ore 18,30)
La classifica
- Reggina 16
- Sambiase 16
- Vibonese 14
- Avola 12
- PraiaTortora 12
- Licata 12
- Nuova Igea 11
- Milazzo 10
- A. Palermo 9
- Nissa 9
- Modica 7
- Siracusa (-7) 7
- Favara 7
- Gela (-1) 5
- Vigor Lamezia 5
- Ragusa 3
- Trapani (-5) 1
- Enna 1
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