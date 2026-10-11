Serie D: altra frenata della Reggina, agganciata in vetta dal Sambiase. Risultati e classifica

Gli amaranto si fermano ancora. Non è stata un’altra sconfitta, al Granillo è arrivato un pareggio contro una buona Vibonese che ha giocato gli ultimi trenta minuti in inferiorità numerica. Reggina decisamente meno brillante rispetto alle prime partita, involuta sul piano del gioco e della condizione fisica. Vince il Sambiase contro il Trapani e aggancia la vetta della classifica, ancora un pari per la Nissa. Cade in trasferta la Nuova Igea.

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I risultati della giornata

Favara – Nuova Igea 3-2

PraiaTortora – Modica 5-1

Ragusa – Nissa 1-1

Reggina – Vibonese 1-1

Sambiase – Trapani 1-0

Siracusa – Vigor Lamezia 3-0

Athletic Palermo – Licata 1-1 si sta giocando

Gela – Milazzo 1-0 si sta giocando

Enna – Avola (ore 18,30)

La classifica