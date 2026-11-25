Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Reggio Calabria. Il presidente del civico consesso, Federico Milia, ha convocato una nuova seduta straordinaria per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 8:00, presso l’aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio.

Sono 24 i punti inseriti all’ordine del giorno, tra provvedimenti amministrativi, nuovi regolamenti, questioni economiche e temi di carattere politico.

Circoscrizioni, si discute dei gettoni di presenza

Tra gli argomenti di maggiore interesse figura la determinazione della misura dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, così come previsto dal regolamento sul decentramento amministrativo.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare il regolamento per la concessione del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e quello relativo alla concessione del patrocinio morale circoscrizionale.

All’ordine del giorno anche l’approvazione del regolamento per la prevenzione e il contrasto delle molestie sessuali e di ogni altra forma di violenza e molestia nei luoghi di lavoro.

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Debiti fuori bilancio, 17 punti in discussione

Ampio spazio sarà riservato alle questioni economiche e finanziarie dell’ente. Ben 17 dei 24 punti all’ordine del giorno riguardano infatti il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Tra questi figurano spese legali, sentenze, decreti ingiuntivi, accordi transattivi e una proposta di rateizzazione pluriennale con contestuale variazione di bilancio.

In programma anche la discussione sul riconoscimento dell’interesse pubblico per l’ampliamento e il recupero ambientale di una cava di sabbia e ghiaia in località Pietrastorta.

Sicurezza, legalità e progetti Anas

Il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere anche un ordine del giorno relativo alla condanna degli episodi di violenza e dei blocchi illegali verificatisi nel corso delle recenti manifestazioni, alla solidarietà nei confronti delle Forze dell’Ordine e alle iniziative a tutela della sicurezza, della legalità e della civile convivenza.

A chiudere i lavori del civico consesso sarà la discussione delle alternative progettuali offerte da Anas Spa. La convocazione non specifica nel dettaglio quali siano le soluzioni progettuali oggetto del confronto.

L’eventuale seconda convocazione

Qualora la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi in seconda convocazione martedì 1 dicembre 2026, sempre alle ore 8:00.