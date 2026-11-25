È quanto afferma il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, esprimendo profonda gratitudine alla magistratura reggina e all’Arma dei Carabinieri.

“Le numerose misure cautelari disposte nell’ambito di un’indagine che in questi anni ha fatto luce sulle ramificazioni del narcotraffico internazionale e sui presunti meccanismi di finanziamento delle cosche inducono ad una riflessione che va oltre il ragguardevole dato numerico dell’operazione. Il rigore e la continuità con cui lo Stato contrasta le diverse manifestazioni della ’ndrangheta, colpendone anche le fonti di finanziamento, rappresentano una garanzia indispensabile per il presente e per il futuro delle nostre comunità”.

“Pertanto, a nome dell’intera popolazione che rappresento, desidero rivolgere sentimenti di sincera riconoscenza alla magistratura inquirente, nelle persone del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, e del Procuratore aggiunto, Walter Ignazitto, al Vicecomandante nazionale del ROS, Generale di Brigata Paolo Vincenzoni, al Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Massimiliano Sole, a tutti i militari dell’Arma e a ciascuno che ha contribuito, con dedizione e professionalità, alla riuscita dell’attività investigativa. Reggio Calabria è una città ricca di energie imprenditoriali, intellettuali e civili, animata da una crescente volontà di affermazione. La fermezza con cui lo Stato presidia la legalità e la determinazione con cui le istituzioni promuovono lo sviluppo del territorio – conclude Cannizzaro – sono espressioni complementari di un medesimo disegno di progresso, all’altezza delle ambizioni e delle potenzialità della nostra amata terra, che dobbiamo con forza, tutti insieme, riscattare”.