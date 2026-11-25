L'obiettivo è ripensare lo sviluppo urbano partendo dal patrimonio naturale, dagli spazi verdi e dalle aree agricole ancora presenti nel tessuto cittadino

Ripensare lo sviluppo urbano partendo dal patrimonio naturale, dagli spazi verdi e dalle aree agricole ancora presenti nel tessuto cittadino. È questo l’obiettivo di “Reggio Città-Giardino”, l’incontro pubblico promosso dal movimento La Strada in programma venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17:30, presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria.

L’appuntamento vuole rappresentare la valorizzazione di un percorso verso un Documento Programmatico dedicato a questi temi.

Un’infrastruttura verde per la città

Nonostante una crescita urbanistica spesso disordinata, Reggio Calabria conserva infatti una conformazione atipica e preziosa: dal territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte alle fiumare, dalle aree costiere e collinari fino ai tanti terreni rurali “interstiziali” rimasti incastonati tra l’edificato. L’obiettivo della proposta di La Strada è superare la logica del riempimento cementizio per trasformare questi vuoti urbani e periurbani in un’infrastruttura verde viva, accessibile e capace di generare benessere, adattamento climatico e cibo sano a chilometro zero.

Leggi anche

Il verde urbano non può essere destinato ad assenza di manutenzione e a tagli che privano i territori e i quartieri di ossigeno e storia. Occorre un lavoro di insieme per costruire una città capace di tutelare e incrementare il verde.

La cittadinanza e le realtà associative sono invitate a partecipare.