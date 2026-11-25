Reggina-Siracusa: info prevendita settore ospiti. Si prevede un buon numero di tifosi
L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito il termine ultimo per l'acquisto dei biglietti
25 Novembre 2026 - 17:33 | Redazione
As Reggina 1914 rende noto che a seguito di determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Siracusa sarà consentita fino alle 19:00 di sabato 28 novembre (giorno antecedente la gara), esclusivamente per il settore ospiti.
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