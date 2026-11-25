Manager di Hugo Boss, è stata selezionata da Forbes Italia tra i 100 manager del marketing e della comunicazione 2026

Un importante riconoscimento professionale per la reggina Alida Scutellà, inserita da Forbes Italia tra i 100 manager del marketing e della comunicazione selezionati per il 2026.

Originaria di Reggio Calabria, Scutellà è docente presso la Domus Academy di Milano e ricopre il ruolo di CRM & PR Manager presso Hugo Boss, uno dei più noti marchi internazionali del settore della moda.

Alida Scutellà nella selezione di Forbes Italia

La lista, pubblicata il 13 novembre 2026, valorizza i professionisti capaci di trasformare le idee in risultati concreti, rafforzare la credibilità dei brand e interpretare le aspettative di un pubblico in continua evoluzione.

L’inserimento nella selezione rappresenta un significativo traguardo nel percorso professionale della manager reggina, maturato nel mondo della moda, del marketing e della comunicazione.

Il percorso professionale tra moda e comunicazione

L’esperienza di Alida Scutellà unisce le competenze nel marketing della moda alla capacità di costruire e consolidare le relazioni con i clienti.

All’interno di Hugo Boss si occupa della gestione delle relazioni con la clientela, di retail marketing e influencer marketing. Ambiti sempre più centrali per le aziende della moda e del lusso, chiamate a comunicare la propria identità, fidelizzare i consumatori e sviluppare nuove strategie di coinvolgimento.

All’attività manageriale si affianca quella accademica, attraverso l’insegnamento presso la Domus Academy di Milano.

Un talento reggino nel panorama nazionale

Il riconoscimento di Forbes Italia rappresenta anche un motivo di orgoglio per Reggio Calabria. Una storia di talento e professionalità che porta il nome della città nel panorama nazionale del marketing e della comunicazione, in un settore altamente competitivo come quello della moda.