Nel corso dell'ultima puntata di 'Scomparsi', sono emersi due indiscrezioni che aprono nuovi interrogativi a oltre tre anni dalla scomparsa

Un appuntamento sul lungomare di Catona e un presunto ruolo di informatore delle forze dell’ordine. Due elementi inediti riaccendono i riflettori sul mistero della scomparsa di Gaetano Crea, il 48enne di Rosalì, a Reggio Calabria, di cui non si hanno più notizie dal 19 giugno 2023.

A rivelarli, nel corso dell’ultima puntata di Scomparsi, trasmissione in onda sul canale 122 Fatti di Nera, è stato il giornalista Hermes Carbone, in collegamento da Reggio Calabria. Le informazioni, che necessitano ancora di riscontri ufficiali, potrebbero aprire nuovi scenari nella ricostruzione di quanto accaduto quel pomeriggio di giugno.

L’esclusiva: «Gaetano Crea sarebbe stato un informatore»

A oltre tre anni dalla scomparsa, emergono per la prima volta nel dibattito pubblico due informazioni particolarmente delicate. A renderle note è il giornalista Hermes Carbone.

«Ciò di cui siamo entrati in possesso è che la magistratura sarebbe informata del fatto che Gaetano Crea quel giorno avrebbe dovuto incontrare una persona proprio sul lungomare di Catona».

Una circostanza che, secondo il giornalista, porterebbe a escludere l’ipotesi dell’allontanamento volontario. Ma è la seconda indiscrezione a rendere ancora più delicato il caso.

«Si unisce con la seconda informazione di cui siamo entrati in possesso, che è però da prendere con le pinze. Cioè a dire che rispetto a quello che ci risulta Gaetano Crea sarebbe stato un informatore delle forze dell’ordine».

Una notizia che, se confermata, potrebbe assumere particolare rilievo nella ricostruzione della vicenda. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali sul presunto ruolo di informatore di Crea, né su un eventuale legame tra questa circostanza e la sua scomparsa.

L’appuntamento sul lungomare di Catona

Chi doveva incontrare Gaetano Crea il 19 giugno 2023? Per quale motivo si era recato sul lungomare di Catona? E quell’incontro è realmente avvenuto?

L’indiscrezione riferita da Carbone assume particolare interesse alla luce del luogo in cui venne ritrovata l’automobile del 48enne: il lungomare di Marinella di Catona, a pochi chilometri dalla sua abitazione.

La vettura era regolarmente parcheggiata di fronte alla spiaggia e chiusa a chiave. Dell’uomo, invece, nessuna traccia.

Già nel corso della precedente puntata di Scomparsi, andata in onda il 28 ottobre, il criminologo Michelangelo Morreale aveva avanzato l’ipotesi che Crea potesse essersi recato a Catona per incontrare una persona conosciuta, della quale si fidava.

Un’ipotesi raccontata anche nelle scorse settimane sulle pagine di CityNow, che oggi torna al centro dell’attenzione alla luce delle informazioni acquisite da Carbone.

Il lavoro nelle ferrovie e le possibili informazioni in suo possesso

Gaetano Crea conduceva una vita apparentemente tranquilla. Lavorava per una società impegnata nei servizi di pulizia ferroviaria a Reggio Calabria, era molto legato alla famiglia e conduceva una vita riservata.

Proprio il suo ambiente lavorativo è tornato al centro del dibattito televisivo. Nel corso della trasmissione è stato sollevato un interrogativo: Gaetano Crea, attraverso il suo lavoro, potrebbe essere venuto a conoscenza di informazioni relative ad attività illecite?

Un aspetto sul quale già in passato si era soffermato il giornalista Klaus Davi, autore di diverse inchieste sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore ferroviario reggino.

Nella precedente puntata di Scomparsi, Davi aveva espresso forti dubbi sulla natura volontaria della sparizione, ipotizzando modalità riconducibili alla criminalità organizzata. Una lettura personale che, allo stato attuale, non trova conferme pubbliche nelle indagini. Resta da capire se il presunto ruolo di informatore possa avere una qualche relazione con la scomparsa dell’uomo.

Il silenzio attorno alla scomparsa e le difficoltà investigative

Nel corso della trasmissione è stato affrontato anche il tema delle difficoltà nel reperire informazioni sul territorio.

Hermes Carbone è intervenuto in collegamento dal quartiere di Arghillà, davanti alla struttura che avrebbe dovuto ospitare il presidio della Polizia di Stato, vandalizzata nel corso degli anni.

Al suo fianco l’ispettore Tuttobene, rappresentante del sindacato di Polizia MOSAP, che ha ricordato la complessità della vicenda e le attività investigative svolte, precisando di non essersi occupato personalmente del caso.

Una vicenda che, nonostante il trascorrere del tempo, continua a essere caratterizzata dalla scarsità di informazioni e dalle difficoltà nel raccogliere testimonianze utili.

La scomparsa di Gaetano Crea: cosa sappiamo

Era il 19 giugno 2023 quando si persero le tracce di Gaetano Crea. L’ultimo accesso a WhatsApp risale alle 15:36. Due giorni dopo, il 21 giugno, l’uomo avrebbe dovuto riprendere servizio dopo un infortunio sul lavoro.

Imponenti le ricerche avviate nelle settimane successive alla scomparsa. Sommozzatori impegnati nei fondali marini di Catona, unità cinofile nelle campagne attorno a Rosalì e controlli nelle abitazioni abbandonate lungo la costa. Nessuna traccia.

I familiari hanno sempre respinto l’ipotesi dell’allontanamento volontario, arrivando a presentare una seconda denuncia per sequestro di persona. Già nel settembre del 2023, ai microfoni della trasmissione Rai Chi l’ha visto?, avevano manifestato il timore che qualcuno avesse portato via Gaetano contro la sua volontà.

Gaetano Crea, una famiglia attende ancora la verità

Nei giorni scorsi Carbone ha raggiunto anche l’abitazione dei familiari di Gaetano Crea, invitandoli a partecipare alla trasmissione. La famiglia ha preferito non rilasciare nuove dichiarazioni sulla scomparsa, limitandosi a descrivere Gaetano come un uomo d’oro, benvoluto da tutti.

A distanza di tre anni e cinque mesi, le indiscrezioni emerse durante la trasmissione televisiva restituiscono nuova attenzione a un caso che rischiava di finire nel dimenticatoio.

Chi doveva incontrare Gaetano sul lungomare di Catona? Era realmente un informatore delle forze dell’ordine? E di quali informazioni sarebbe stato in possesso? Interrogativi che potrebbero assumere un peso significativo qualora le notizie riportate da Carbone trovassero conferma.

C’è una famiglia che da oltre tre anni attende risposte. E c’è una città che non può dimenticare la storia di Gaetano Crea.