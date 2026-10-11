Reggina: i numeri che adesso preoccupano, mentre il dato degli spettatori conferma l’attaccamento dei tifosi

Un’occasione persa per allungare in classifica? Guardando i freddi numeri, sì. Analizzando invece l’andamento della partita, il giudizio cambia. La Vibonese, prima dell’espulsione che l’ha costretta all’inferiorità numerica, stava gestendo molto bene l’incontro, mettendo in difficoltà la formazione amaranto.

Leggi anche

Reggina, un punto in due partite

Prosegue dunque il momento poco felice della Reggina, che nelle ultime due giornate di campionato ha conquistato appena un punto. Se si aggiunge anche l’impegno di Coppa Italia, le partite diventano tre, con cinque reti complessivamente incassate. Numeri che impongono qualche riflessione dopo un avvio di stagione praticamente perfetto. I punti in classifica sono 16, la testa della graduatoria si condivide adesso con il Sambiase che ha sconfitto proprio il Trapani.

Decisamente migliori, invece, i dati che arrivano dagli spalti. Il pubblico amaranto continua a rispondere presente, confermando il proprio attaccamento alla squadra anche in un momento meno brillante sul piano dei risultati. La società ha ufficializzato il dato degli spettatori presenti al Granillo per Reggina-Vibonese: 6.945, di cui 317 tifosi ospiti. Nel totale sono compresi anche i circa 3.600 abbonati. Un numero praticamente identico a quello registrato nella precedente gara casalinga contro l’Igea Virtus, quando sugli spalti erano presenti 6.997 spettatori, di cui 509 ospiti.

Leggi anche

Il Granillo continua a fare la propria parte e anche a fine partita i tifosi della Curva Sud hanno intonato cori di sostegno nei confronti dei calciatori. Adesso tocca alla Reggina ritrovare lucidità, atteggiamento, risultati e quella solidità che aveva caratterizzato le prime giornate di campionato.