Reggina, così non va. Con l’uomo in più pareggia al Granillo con la Vibonese

Speravamo fosse una parentesi negativa e invece al Granillo è stata riproposta una prestazione incolore di Capaci contro il Trapani. Di fronte una signora squadra che sin dalle prime battute ha gestito palla e partita creando tanti problemi agli amaranto. Nonostante questo la Reggina aveva trovato il gol con Toscano nel primo tempo, un vantaggio difeso fino al decimo del secondo, quando la Vibonese, partita benissimo, ha trovato il pareggio con Cosendey. Una seconda parte peggiore della prima e nonostante l’uomo in più dal venticinquesimo minuto per l’espulsione di Castro, gli amaranto non sono riusciti a creare nulla, chiudendo in maniera confusionaria. Una involuzione preoccupante sul piano del gioco, dal punto di vista atletico e dell’atteggiamento. Situazione sulla quale è bene fare una profonda riflessione, allenatore compreso.

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Primo tempo

Al Granillo la sfida tra la prima in classifica, la Reggina, reduce dalla sconfitta con il Trapani in campionato, e chi insegue immediatamente dietro, la Vibonese. Mister Marchionni cambia qualcosa nell’undici iniziale. Lagonigro tra i pali, difesa sempre a tre con Fazio, Lancini e Baldan, sulla mediana a destra Baggi, dalla parte opposta Toscano, in mezzo Rotulo, Acquadro e Rossetti, in avanti Alma in appoggio su Magrassi.

Neanche un minuto e la Vibonese si rende subito pericolosa con una bella giocata che porta Simpson alla conclusione, palla fuori. Al quinto, su cross di Toscano, la Vibonese rischia l’autogol, bravo e reattivo il portiere De Simone. Gli ospiti si riaffacciano dalle parti di Lagonigro al tredicesimo con una buona ripartenza, la conclusione di Cosendey è alta. Ancora Vibonese, questa volta su calcio piazzato. Di testa Bertolo sfiora il palo. Un attimo dopo dalla parte opposta, splendido il cross di Alma, testa di Magrassi, di pochissimo sopra la traversa.

Rossetti ammonito al minuto venticinque. Reggina vicina al vantaggio, tiro a giro di Rotulo, gran parata di De Simone. E il gol arriva un minuto dopo (ventinovesimo), è un capolavoro di Toscano che raccoglie una respinta e dal limite dell’area colpisce di collo esterno, una rasoiata impossibile da prendere, 1-0. Gli amaranto riescono a gestire il vantaggio fino a conclusione del primo tempo, si chiude con la Reggina in vantaggio.

Secondo tempo

Gioca solo la Vibonese in questo inizio di secondo tempo e al decimo riesce anche a trovare la via del pari. Cross dalla sinistra, difesa amaranto messa malissimo e Cosendey di sinistro accomoda in rete, 1-1. Tre minuti dopo Alma dalla sinistra, Magrassi non ci arriva. Marchionni toglie Lancini e mette dentro Rosario Girasole, fuori Alma dentro Reis. Reggina in enorme difficoltà, entrano Laaribi e Jallow, fuori Acquadro e Rotulo. Sfiora il vantaggio la squadra amaranto con il solito cross di Toscano dalla sinistra, sfiora Jallow di testa, non ci arriva per un soffio Magrassi. Al venticinquesimo gomitata di Castro a Rosario Girasole. rosso diretto. Le prova tutte Marchionni, dentro Guida al posto di Baggi. Amaranto super offensivi. Ma non succede nulla, proprio nulla. Attacchi confusi, zero idee e partita che finisce in parità,1-1. Primo stop al Granillo dopo tre vittorie.