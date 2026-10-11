Reggina, Marchionni: ‘Mi sono accorto che ad un certo punto non eravamo più noi stessi’

Brutta Reggina, a tratti bruttissima e confusionaria. Lancini e Acquadro copie sbiadite rispetto ai calciatori ammirati ad inizio stagione, tutto addosso al giovanissimo Toscano che segna ancora e galoppa sulla corsia di sinistra ma spesso predica nel deserto. Contro la Vibonese ne viene fuori un pareggio che addirittura premia gli amaranto, perchè gli ospiti hanno dimostrato di essere più squadra e giocato un buon calcio. Mister Marchionni ai microfoni di radio Febea: “Inizialmente eravamo contratti ma senza rischiare. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma nella seconda parte ci siamo allungati. Loro hanno pareggiato e noi con l’uomo in più non siamo stati lucidi. La Vibonese ha giocato bene, ma noi tranne i primi minuti non abbiamo mai subìto. Dopo il gol di Toscano ho chiesto tranquillità perchè mi sono accorto che non eravamo più noi stessi. Ho visto una squadra in fatica dopo il loro pareggio. Appannamento? Quando non arrivano i risultati è normale, c’è da capire senza allarmarsi. Corriamo meno? Non credo sia possibile correre come facevamo a inizio stagione, adesso affrontiamo anche squadre con calciatori bravi.

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C’è il dispiacere di non portare a casa la vittoria, ma nessun allarmismo. Secondo me dovevamo capire meglio la situazione che si è creata quando eravamo in superiorità numerica“.