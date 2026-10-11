Reggina-Vibonese: le formazioni ufficiali. C’è Alma con Magrassi
Domenico Girasole e Porcino in tribuna. Fuori anche Franchini
11 Ottobre 2026 - 14:04 | Comunicato
Agli ordini del signor Sarcina della sezione di Barletta, coadiuvato dai guardalinee Liuzza della sezione di Milano e Scorrano della sezione di Lecce, Reggina e Vibonese scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Rotulo, Acquadro, Rossetti, Toscano; Alma, Magrassi. In panchina: Madia, De Mori, Girasole R., Abonckelet, Laaribi, Specker, Guida, Jallow, Reis.
VIBONESE: De Simone, Cerutti, Bertolo, Semenzin, Cosendey, Simpson, Cess, D’Onofrio, Ledesma, D’Agata, Marsico. In panchina: Simeoli, Moises, Spanò, Castro, Mirashi, Malafronte, Varone, Piriz, Barile. Allenatore: Marra.
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