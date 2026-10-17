Serie D: la Reggina batte la Nissa e rimane da sola in vetta. I risultati e la classifica

Dopo due giornate di astinenza, la Reggina torna a vincere e probabilmente riesce a farlo nella giornata più importante e nel momento più delicato. Batte a domicilio una delle favorite per la vittoria finale, la Nissa e rimane in testa in piena solitudine. E si, perchè l’Avola ferma il Sambiase, più indietro la Vibonese non va oltre il pari con il Gela.

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I risultati della giornata

Avola – Sambiase 1-1

Modica – Athletic Palermo sospesa

Nissa – Reggina 1-2

Igea Virtus – Ragusa 3-1

Trapani – Favara 1-0

Vibonese – Gela 1-1

Vigor Lamezia – Enna 3-0

Milazzo – PraiaTortora 3-1

Licata – Siracusa 2-0

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La classifica

Reggina 19 Sambiase 17 Licata 17 Avola 16 Vibonese 15 Nuova Igea 14 Milazzo 13 PraiaTortora 12 Nissa 9 Athletic Palermo 8 Vigor Lamezia 8 Modica 7 Siracusa (-7) 7 Favara 7 Gela (-1) 6 Trapani (-5) 4 Ragusa 3 Enna 1