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Serie D: la Reggina batte la Nissa e rimane da sola in vetta. I risultati e la classifica

Pareggio tra Avola e Sambiase, anche la Vibonese fermata in casa 

17 Ottobre 2026 - 21:48 | Redazione

Calciatore della Reggina in maglia granata con stemma, in campo durante un allenamento o una partita

Dopo due giornate di astinenza, la Reggina torna a vincere e probabilmente riesce a farlo nella giornata più importante e nel momento più delicato. Batte a domicilio una delle favorite per la vittoria finale, la Nissa e rimane in testa in piena solitudine. E si, perchè l’Avola ferma il Sambiase, più indietro la Vibonese non va oltre il pari con il Gela.

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I risultati della giornata

Avola – Sambiase 1-1

Modica – Athletic Palermo sospesa

Nissa – Reggina 1-2

Igea Virtus – Ragusa 3-1

Trapani – Favara 1-0

Vibonese – Gela 1-1

Vigor Lamezia – Enna 3-0

Milazzo – PraiaTortora 3-1

Licata – Siracusa 2-0

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 19
  2. Sambiase 17
  3. Licata 17
  4. Avola 16
  5. Vibonese 15
  6. Nuova Igea 14
  7. Milazzo 13
  8. PraiaTortora 12
  9. Nissa 9
  10. Athletic Palermo 8
  11. Vigor Lamezia 8
  12. Modica 7
  13. Siracusa (-7) 7
  14. Favara 7
  15. Gela (-1) 6
  16. Trapani (-5) 4
  17. Ragusa 3
  18. Enna 1

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