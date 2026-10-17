Serie D: la Reggina batte la Nissa e rimane da sola in vetta. I risultati e la classifica
Pareggio tra Avola e Sambiase, anche la Vibonese fermata in casa
17 Ottobre 2026 - 21:48 | Redazione
Dopo due giornate di astinenza, la Reggina torna a vincere e probabilmente riesce a farlo nella giornata più importante e nel momento più delicato. Batte a domicilio una delle favorite per la vittoria finale, la Nissa e rimane in testa in piena solitudine. E si, perchè l’Avola ferma il Sambiase, più indietro la Vibonese non va oltre il pari con il Gela.
I risultati della giornata
Avola – Sambiase 1-1
Modica – Athletic Palermo sospesa
Nissa – Reggina 1-2
Igea Virtus – Ragusa 3-1
Trapani – Favara 1-0
Vibonese – Gela 1-1
Vigor Lamezia – Enna 3-0
Milazzo – PraiaTortora 3-1
Licata – Siracusa 2-0
La classifica
- Reggina 19
- Sambiase 17
- Licata 17
- Avola 16
- Vibonese 15
- Nuova Igea 14
- Milazzo 13
- PraiaTortora 12
- Nissa 9
- Athletic Palermo 8
- Vigor Lamezia 8
- Modica 7
- Siracusa (-7) 7
- Favara 7
- Gela (-1) 6
- Trapani (-5) 4
- Ragusa 3
- Enna 1
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