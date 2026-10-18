Reggina: vittoria pesantissima e preziosa nella giornata più importante

Un primo tempo dominato per 47 minuti, due gol, diverse occasioni, un salvataggio sulla linea. Poi quel clamoroso quanto inaspettato errore di Lancini ha consentito ad Alagna di segnare e alla Nissa di riaprire il match. E nel secondo tempo, anche se non c’è stata alcuna occasione importante, la Reggina ha dovuto stringere i denti e soffrire fino al quarto minuto di recupero. I gol realizzati da Abonckelet e Magrassi riportano la squadra amaranto in vetta alla classifica in piena solitudine, ma soprattutto quella vittoria che mancava da due giornate. E’ tornata l’aggressività, la piacevole manovra, la consapevolezza. Oggi, invece, forse la Nissa dice addio a possibili avvicinamenti alla vetta.

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Primo tempo

Dopo le non brillanti ultime due prestazioni, mister Marchionni decide di modificare qualcosa nell’undici iniziale. Davanti a Lagonigro la linea è composta da Rosario Girasole che torna titolare, poi Lancini e Baldan. Fazio viene spostato sulla mediana collocato a destra, a sinistra il solito Toscano, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rotulo, l’ex. Davanti, accanto a Magrassi c’è Reis.

Spunto della Reggina al terzo con Magrassi ben servito da Rotulo, l’attaccante conclude addosso al portiere. Ancora Magrassi gira di testa su angolo, palla fuori. Buono l’approccio degli amaranto. Si fa vedere la Nissa nell’area della Reggina con Terranova che non arriva per un soffio di testa su un ottimo cross. E’ il solito inserimento di Abonckelet a sbloccare il match dopo il cross in area di Magrassi, il liscio di Rapisarda che diventa assist per Abonckelet, davanti al portiere di piatto accomoda in rete al ventesimo minuto, 0-1. Al minuto ventitre si ferma Baldan per un problema muscolare, al suo posto Domenico Girasole.

Lancio bellissimo di Domenico Girasole per Magrassi, l’attaccante si invola e davanti al portiere spara alto, Errore pesante. La Reggina raddoppia dopo un clamoroso errore di Palermo che regala ad Abonckelet un pallone in mezzo al campo. Bravissimo il centrocampista a servire Magrassi che solo davanti al portiere questa volta non sbaglia, al trentatreesimo 0-2. A tre minuti dalla fine conclusione di Rotulo con il portiere fuori dai pali, salvataggio sulla linea. Clamoroso errore di Lancini in pieno recupero che consegna il pallone ad Alagna che davanti a Lagonigro spara forte e realizza, 1-2. Si riapre un incontro totalmente in pugno agli amaranto.

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Secondo tempo

Moschella manda subito in campo Provenzano al posto di uno spento Fofana. Pericoloso angolo battuto dalla Nissa, colpo di testa di poco fuori. Incredibile come sia cambiato il tema della partita, adesso è la squadra di casa a gestire il match. Colpo di testa ancora di Alagna, para Lagonigro. Al sedicesimo assist di Rotulo per Abonckelet, il centrocampista in area gira di testa, palla alta sopra la traversa. Dentro Panattoni, fuori Alagna, un attaccante per un altro, poi Distratto per Calvosa. A venti dalla fine Toscano si invola sulla sua corsia, fa tutto da solo, conclude e la palla sfiora il palo. Cambia anche Marchionni che butta dentro Rossetti per Rotulo. Dodici alla fine, entrano Guida e Specker per Reis, generosissimo, e Fazio.

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In un momento di calma della gara, una improvvisa conclusione di Agnello non sorprende Lagonigro che respinge. Forcing finale della Nissa, prova a rendersi pericolosa su angolo con Cusumano che di testa sfiora il palo. In pieno recupero Di Grazia, sfera a lato. Finisce dopo quattro minuti di recupero 1-2, vittoria preziosa e pesantisisma.