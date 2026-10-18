Reggina: la risposta di Marchionni dopo gli interventi di Lancini, Acquadro e Rossetti

Nel momento di difficoltà, hanno parlato “gli esperti”. In settimana ci sono stati gli interventi di Lancini e Acquadro. Il primo ha ribadito la forza della squadra e quindi la necessità di imporsi senza attendere gli avversari, il secondo ha rimarcato lo stesso concetto, spiegando quel gesto non gradito da molti, sul lancio della fascia da capitano. Poi c’è stato Rossetti che ha parlato di fatica a tradurre in campo quello che si discute durante il corso degli allenamenti. Questa la risposta di Marchionni: “Se certi calciatori importanti vedono alcune cose mi fa piacere, nel bene e nel male. Vuol dire che ci si può lavorare e che il calciatore si rende conto di quello che succede in campo. In settimana abbiamo avuto la possibilità di lavorarci tanto e bene, con sacrificio e intensità“.