Reggina, parla Lancini: l’errore, quel nervosismo…voluto, la reazione

Lo stesso risultato dello scorso anno, questo però consente alla Reggina non solo di mantenere la vetta della classifica, ma di poterla consolidare in piena solitudine. Il successo arriva poi dopo due giornate in cui era stata evidente l’involuzione della squadra che invece, oggi, ha risposto con personalità e qualità. Lancini su radio Febea parte dal clamoroso errore: “Volevo costruire come abbiamo sempre fatto, ma poi siamo stati bravi a reagire e a portare a casa la vittoria. Si è giocato un grande primo tempo, il migliore della stagione. Ho sbagliato in quella situazione, ma la reazione è stata importante. Dimostrato di essere una grande squadra, si arrivava da due risultati non positivi, altrettanto bravi dopo aver subìto quel gol. Il nervisismo? Per alzare l’adrenalina ho bisogno di essere focoso, mi serve. Ogni giorno devi dimostrare qualcosa e poi dare insegnamento ai giovani. Ringrazio il mister per la fascia di capitano. Gli Under crescono, devono stare tranquilli e con il nostro aiuto diventeranno giocatori importanti“.

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Lagonigro: “Quando si viene a giocare in questi campi il pericolo è sempre dietro l’angolo. Siamo partiti forte, con il piglio giusto e bravissimi a reagire dopo il loro gol. La Nissa è una squadra che palleggia e verticalizza, hanno giocatori di qualità, ma ci siamo fatti trovare pronti a lottare vincendo la maggior parte dei duelli. L’errore? Dovrei rivederlo, a caldo non saprei dirti, ma voglio sottolineare la bravura nella reazione. Chiedo scusa al raccattapalle e non importa chi provoca chi. Non sono questi i valori che mi contraddistinguono, sono comunque cose di campo. Piras è un ragazzo speciale, con lui ho un ottimo rapporto, importante avere portieri di qualità, si lavora meglio. C’è unione e spirito di squadra che va oltre ogni cosa”.