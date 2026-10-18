Reggina, l’analisi di Marchionni: la reazione, la testa e il commento sui fratelli Girasole

Ci era sembrato molto sereno mister Marchionni alla vigilia dell’incontro con la Nissa, proprio per il modo in cui la squadra aveva effettuato la settimana di allenamenti. Ha cambiato qualcosa nell’undici iniziale, ha ritrovato la sua Reggina almeno per tutto iol primo tempo, poi quell’errore incredibile di Lancini che ha riaperto un match praticamente chiuso: “Oggi è stato importante vincere così, perchè hai la consapevolezza di esserti ritrovato. L’errore ci può stare, ma ho visto una grande reazione. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, gara in costruzione e anche sporca, vuol dire che la testa è stata ritrovata, quello che dicevo in conferenza. Durante la settimana ho visto un gruppo consapevole, l’approccio è stato ottimo ma anche la caparbietà nel secondo tempo nel voler difendere il risultato.

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Chiunque avesse giocato, avrebbe fatto la stessa partita, ne sono sicuro. C’è stata aggressività, mentalità, lotta. Dobbiamo evitare errori banali, grave non riconoscerli, come quella situazione in cui ci siamo fatti trovare scoperti su angolo nostro. Baldan ha avuto un fastidio ma nulla di grave, poi vedremo quello che dirà lo staff medico. Abbiamo incontrato le prime della classe, si è perso solo una volta, ma credo che questa squadra ne abbia fatto tesoro. I fratelli Girasole? Non avevo dubbi sulle loro prestazioni, quando hai queste risposte da chi gioca meno, tutto diventa più facile”.