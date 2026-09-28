Reggina-Nuova Igea record stagionale di spettatori. Il dato finale

Era atteso e puntualmente è arrivato il dato record di presenze al Granillo. La sfida di cartello della quinta giornata di campionato tra Reggina e Nuova Igea, disputata domenica pomeriggio a Reggio Calabria, ha fatto registrare il maggior numero di spettatori di questa prima parte di stagione. Alla terza gara casalinga degli amaranto, sugli spalti dello stadio di via Galilei erano presenti 6.997 spettatori su una capienza massima di 7.500 posti. Un dato che conferma il ritrovato entusiasmo attorno alla squadra, protagonista di un avvio di campionato caratterizzato da cinque vittorie consecutive.

Leggi anche

Nel dettaglio, erano 509 i tifosi ospiti presenti nel settore dedicato alla Nuova Igea, mentre il resto del pubblico ha riempito i settori riservati ai sostenitori amaranto. Un colpo d’occhio importante per una gara che metteva di fronte due formazioni ai vertici della classifica e che ha visto la Reggina imporsi per 2-0, mantenendo il primo posto e la porta ancora inviolata dopo cinque giornate.