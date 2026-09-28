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Suppletive Reggio, top 10 Comuni dove si è votato meno: Platì fanalino di coda

Affluenza molto bassa in diversi centri del collegio U05. A Platì e Mammola meno di un elettore su venti si è recato alle urne

28 Settembre 2026 - 16:51 | di Eva Curatola

Elezioni suppletive Reggio Calabria

Il dato dell’affluenza definitiva delle elezioni suppletive della Camera restituisce anche una fotografia dei Comuni dove la partecipazione è stata più bassa.

Nel collegio U05-Reggio Calabria, chiuso il voto alle ore 15, il dato complessivo si è fermato al 22,34%, ma con differenze molto marcate tra i 71 Comuni coinvolti.

Il dato più basso è quello di Platì, dove ha votato appena il 4,35% degli aventi diritto. Poco sopra Mammola, ferma al 4,72%.

Tra i Comuni con la minore partecipazione figurano anche alcuni centri della fascia ionica e dell’entroterra, con percentuali inferiori al 12%.

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I 10 Comuni con la minore affluenza

  1. Platì4,35%
  2. Mammola4,72%
  3. San Luca7,15%
  4. Ciminà8,35%
  5. Staiti10,63%
  6. Africo10,75%
  7. Bruzzano Zeffirio10,88%
  8. Grotteria10,19%
  9. Martone10,20%
  10. San Lorenzo11,70%

La distanza tra il Comune con il dato più alto e quello con il dato più basso è particolarmente ampia: dai 53,48 punti percentuali di Laganadi al 4,35% di Platì, una differenza di oltre 49 punti che racconta una partecipazione molto disomogenea all’interno del collegio reggino.

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