Suppletive Reggio, top 10 Comuni dove si è votato meno: Platì fanalino di coda
Affluenza molto bassa in diversi centri del collegio U05. A Platì e Mammola meno di un elettore su venti si è recato alle urne
28 Settembre 2026 - 16:51 | di Eva Curatola
Il dato dell’affluenza definitiva delle elezioni suppletive della Camera restituisce anche una fotografia dei Comuni dove la partecipazione è stata più bassa.
Nel collegio U05-Reggio Calabria, chiuso il voto alle ore 15, il dato complessivo si è fermato al 22,34%, ma con differenze molto marcate tra i 71 Comuni coinvolti.
Il dato più basso è quello di Platì, dove ha votato appena il 4,35% degli aventi diritto. Poco sopra Mammola, ferma al 4,72%.
Tra i Comuni con la minore partecipazione figurano anche alcuni centri della fascia ionica e dell’entroterra, con percentuali inferiori al 12%.
I 10 Comuni con la minore affluenza
- Platì – 4,35%
- Mammola – 4,72%
- San Luca – 7,15%
- Ciminà – 8,35%
- Staiti – 10,63%
- Africo – 10,75%
- Bruzzano Zeffirio – 10,88%
- Grotteria – 10,19%
- Martone – 10,20%
- San Lorenzo – 11,70%
La distanza tra il Comune con il dato più alto e quello con il dato più basso è particolarmente ampia: dai 53,48 punti percentuali di Laganadi al 4,35% di Platì, una differenza di oltre 49 punti che racconta una partecipazione molto disomogenea all’interno del collegio reggino.
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