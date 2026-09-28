Suppletive Reggio, Craxi (FI): ‘Affermazione netta di Roscioli, nessun effetto Vannacci’
"In Calabria il cdx gode di ottima salute. Grazie ai reggini che ci hanno accordato la loro fiducia" le parole della presidente dei senatori di Forza Italia
28 Settembre 2026 - 17:08 | Comunicato stampa
“L’affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un’amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo. Ma nessun risultato va mai dato per acquisito.
Ringraziamo quindi i reggini, che ci hanno accordato la loro fiducia, il presidente Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro per il loro lavoro. Dall’altra parte, abbiamo assistito a episodi di trasformismo che meritano una condanna netta. Ma un dato è chiaro: il risultato ottenuto da Futuro Nazionale è riconducibile più al consenso in ritirata di Giannetta che non ad un presunto ‘effetto Vannacci’ che semplicemente non c’è stato. A Reggio Calabria lo spazio per Futuro nazionale non si è aperto. A Fabio Roscioli vanno quindi le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.
Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.
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