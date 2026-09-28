Suppletive Reggio, Craxi (FI): ‘Affermazione netta di Roscioli, nessun effetto Vannacci’

“L’affermazione netta di Fabio Roscioli è un risultato importante. Eravamo fiduciosi perché in Calabria il centrodestra gode di ottima salute: ci sono un governo regionale che sta dando risposte concrete ai cittadini e un’amministrazione cittadina che ha avviato un percorso serio di buon governo. Ma nessun risultato va mai dato per acquisito.