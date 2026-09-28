Suppletive Reggio, i 10 Comuni dove si è votato di più: podio tutto nell’area aspromontana
Cinque Comuni superano il 30% di affluenza. Laganadi supera il 50%, Reggio arriva al 28,52%
28 Settembre 2026 - 16:42 | di Eva Curatola
È Laganadi il Comune dove si è registrata la maggiore partecipazione alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05-Reggio Calabria.
Il piccolo centro dell’Aspromonte chiude infatti con un’affluenza definitiva del 53,48%, unico Comune del collegio in cui più della metà degli aventi diritto è andata alle urne.
Alle spalle di Laganadi si trovano altri centri dell’area aspromontana e collinare, con percentuali nettamente superiori alla media generale del collegio, che si è fermata al 22,34%.
Tra i grandi centri, il dato più alto è quello di Reggio Calabria città, dove nelle 196 sezioni si è registrata un’affluenza del 28,52%, sopra la media del collegio.
I 10 Comuni con la maggiore affluenza
- Laganadi – 53,48%
- Sant’Alessio in Aspromonte – 38,24%
- Sant’Ilario dello Ionio – 38,09%
- Cardeto – 36,85%
- Calanna – 36,60%
- San Roberto – 32,12%
- Roghudi – 31,43%
- Santo Stefano in Aspromonte – 30,36%
- Roccaforte del Greco – 29,86%
- Pazzano – 29,38%
Il dato evidenzia una partecipazione molto differenziata sul territorio: mentre alcuni piccoli Comuni hanno registrato una presenza significativa alle urne, altri centri hanno fatto segnare percentuali molto contenute.
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