Suppletive Reggio, affluenza definitiva: alle urne poco più di un elettore su cinque

Si sono chiuse alle 15:00 le urne per le elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05-Reggio Calabria. Il dato definitivo dell’affluenza, diffuso attraverso il portale Eligendo del Ministero dell’Interno, si ferma al 22,34% complessivo nelle 487 sezioni del collegio.

Un dato che conferma una partecipazione davvero molto contenuta per una consultazione chiamata a eleggere il nuovo deputato del territorio dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro.

A Reggio città, l’affluenza definitiva raggiunge il 28,52%, superiore alla media generale del collegio.

L’affluenza definitiva nei 71 Comuni del collegio U05

Africo – 10,75% Agnana Calabra – 26,15% Antonimina – 14,78% Ardore – 17,28% Bagaladi – 24,01% Benestare – 14,58% Bianco – 16,84% Bivongi – 20,78% Bova – 17,64% Bova Marina – 19,13% Bovalino – 15,30% Brancaleone – 15,14% Bruzzano Zeffirio – 10,88% Calanna – 36,60% Camini – 11,75% Campo Calabro – 28,81% Canolo – 28,89% Caraffa del Bianco – 15,65% Cardeto – 36,85% Careri – 18,33% Casignana – 27,87% Caulonia – 21,98% Ciminà – 8,35% Condofuri – 16,65% Cosoleto – 14,78% Delianuova – 16,16% Ferruzzano – 17,16% Fiumara – 16,15% Gerace – 19,15% Gioiosa Ionica – 11,82% Grotteria – 10,19% Laganadi – 53,48% Locri – 20,92% Mammola – 4,72% Marina di Gioiosa Ionica – 11,90% Martone – 10,20% Melicuccà – 11,82% Melito di Porto Salvo – 27,29% Monasterace – 21,66% Montebello Jonico – 14,91% Motta San Giovanni – 29,24% Palizzi – 20,65% Pazzano – 29,38% Placanica – 14,95% Platì – 4,35% Portigliola – 19,88% Reggio Calabria – 28,52% Riace – 11,83% Roccaforte del Greco – 29,86% Roccella Ionica – 15,97% Roghudi – 31,43% Samo – 25,54% San Giovanni di Gerace – 21,30% San Lorenzo – 11,70% San Luca – 7,15% San Procopio – 16,81% San Roberto – 32,12% Santa Cristina d’Aspromonte – 11,58% Sant’Agata del Bianco – 28,37% Sant’Alessio in Aspromonte – 38,24% Sant’Eufemia d’Aspromonte – 18,96% Sant’Ilario dello Ionio – 38,09% Santo Stefano in Aspromonte – 30,36% Scido – 27,27% Scilla – 18,08% Siderno – 16,30% Sinopoli – 19,33% Staiti – 10,63% Stignano – 13,65% Stilo – 17,79% Villa San Giovanni – 22,10%

Una partecipazione contenuta, ma in linea con il trend delle suppletive

Il dato dell’affluenza, fermo al 22,34%, non può essere considerato soddisfacente per la politica e per le istituzioni. Poco più di un elettore su cinque ha scelto di recarsi alle urne per eleggere il nuovo rappresentante alla Camera, un risultato che evidenzia ancora una volta la distanza tra una parte dei cittadini e la partecipazione politica.

Dietro questo numero possono esserci diversi fattori. Da una parte la crescente disaffezione verso la politica e verso appuntamenti elettorali percepiti come meno decisivi rispetto alle elezioni generali. Dall’altra, nel caso del collegio U05 di Reggio Calabria, pesa anche la presenza di molti elettori residenti all’estero o fuori dal territorio, un elemento che nelle suppletive può incidere maggiormente sulla partecipazione.

Il dato, però, non rappresenta una sorpresa assoluta. Le elezioni suppletive, infatti, registrano storicamente livelli di affluenza più bassi rispetto alle consultazioni ordinarie, soprattutto se non abbinati ad altri appuntamenti elettorali.

Il 22,34% di Reggio Calabria è il secondo miglior dato tra le suppletive parlamentari svolte senza altri appuntamenti elettorali abbinati dal 2020 ad oggi.

Il risultato reggino supera anche quello di Monza 2023, che rappresenta uno dei casi più simili per caratteristiche: seggio lasciato libero da un parlamentare di Forza Italia, voto distribuito su due giornate e nessun’altra consultazione abbinata. In quell’occasione l’affluenza finale si fermò al 19,23%.

A Reggio Calabria la seconda giornata di voto ha avuto un peso significativo, con un incremento di oltre 7 punti percentuali. A Monza, nel 2023, il lunedì aveva aggiunto circa 4,5 punti, portando il dato dal 14,71% al 19,23%.

Resta comunque una riflessione aperta sul rapporto tra cittadini e politica. Se da un lato il dato reggino si inserisce in un quadro nazionale già osservato nelle suppletive, dall’altro una partecipazione così ridotta conferma la difficoltà di coinvolgere gli elettori quando il voto riguarda un singolo seggio parlamentare e non un’intera competizione politica generale.