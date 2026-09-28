Suppletive Reggio, Occhiuto e Cannizzaro festeggiano: ‘Abbiamo stravinto’- VIDEO

Il Governatore e il sindaco esultano in compagnia di Roscioli, Lotito e Craxi

È arrivata sui social la prima celebrazione del centrodestra per le elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05-Reggio Calabria.

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha pubblicato pochi minuti fa un video insieme al sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, al candidato del centrodestra Fabio Roscioli e al presidente Claudio Lotito, presente in città nella giornata di ieri per assistere alla sfida della Reggina al Granillo, Stefania Craxi e Mario Occhiuto.

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Nel post del governatore compare una sola parola: “Vittoria”.

Nel video gli abbracci tra i rappresentanti del centrodestra.

“Abbiamo vinto” dice il sindaco, “Abbiamo stravinto” ha rilanciato Occhiuto.

Per il centrodestra si tratta di un appuntamento particolarmente seguito, considerando che il seggio era rimasto vacante dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria di Francesco Cannizzaro.