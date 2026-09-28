Reggina: Marchionni spiega come e perchè si è vinta la partita. Poi il dialogo con Lotito

Un’altra vittoria, la quinta consecutiva e contro un avversario quotato. La Reggina batte la Nuova Igea al Granillo e guida saldamente la classifica con due punti di vantaggio sull’unica inseguitrice, il Sambiase. Le parole del tecnico amaranto Marchionni in sala stampa: “Ritengo doveroso fare i complimenti alla Nuova Igea, nel primo tempo riuscivano bene a muovere la palla. Ma allo stesso tempo nell’intervallo ho fatto anche i complimenti ai miei ragazzi perchè nonostante le difficoltà, siamo riusciti a non farli mai tirare in porta. Bastava soltanto migliorare la fase di possesso, c’era troppa frenesia e si buttava spesso palla in avanti. Dovevamo fare semplicemente quello che sappiamo, con una circolazione di palla più veloce e loro nella seconda parte fisicamente non riuscivano a starci dietro.

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Non si è vinta la partita con i cambi, ma con quella consapevolezza di inquadrare la partita sui binari che noi conosciamo. E quando una squadra come la Reggina insiste nella sua manovra, mette in difficoltà l’avversario e lo fa correre, avendo un motore importante, per gli altri è difficile starle dietro. Nella prima frazione avevo chiesto di palleggiare di più, invece lanciavamo lungo. Qui c’è gente che ha giocato in categorie superiori e che conosce bene anche la serie D, sapevano benissimo che in una piazza come Reggio c’è molta pressione. Dico che una grande squadra, quando ci sono delle difficoltà come quelle di oggi, deve essere capace di rimanere unita, tranquilla, deve saper soffrire per poi far capire agli avversari che il match si deve indirizzare per come la Reggina vuole. La Nuova Igea Virtus è una grande squadra e ci farà soffrire fino alla fine, i punti di vantaggio adesso sono un pò e magari un altro passo falso loro potrebbe consentirci di allungare.

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Avere questa gente con questo calore e il grande entusiasmo è una spinta ulteriore per i calciatori e nel secondo tempo si è visto. Il tifo ha contribuito a dare maggiore forza al gruppo. Il patron Lotito era felicissimo, ha fatto i complimenti alla squadra. Mi ha detto che è forte e con una impronta importante, non possiamo essere che soddisfatti rispetto al suo pensiero”.